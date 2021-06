Viterbo, il canile di Bagnaia finalmente potrà ospitare più animali

21 giugno 2021 a

a

a

Dopo anni di attesa finalmente il canile di Bagnaia potrà ospitare più amici a 4 zampe. Il servizio veterinario della Asl ha dato il via libera all’ampliamento.

A dare la buona notizia agli animalisti che aspettavano questa soluzione da anni è stata l’amministrazione comunale.

Cuccioli affogati, condanne confermate per i gestori del canile Fontana

“È arrivata da parte del servizio veterinario della Asl di Viterbo, nella persona del dottor Giovanni Chiatti, l’autorizzazione a ospitare presso la struttura comunale di strada Nove Pani un numero maggiore di cani, fino a un massimo di 200, rispetto agli attuali 120. Un importante risultato conseguito grazie al lavoro portato avanti dall’ufficio patrimonio, dallo sportello diritti degli animali del Comune di Viterbo, dall’associazione Amici Animali, che con grande impegno ha seguito il progetto insieme al suo presidente Francesco Sterpa, venuto a mancare poco più di un mese fa”, dice l’assessore al patrimonio Paolo Barbieri che aggiunge: “ Un ringraziamento al consigliere comunale delegato alla tutela degli animali Ombretta Perlorca per il suo supporto. Ma non è finita. Il progetto non è ancora completato. Faremo in modo che il luogo sia il più soddisfacente possibile per i nostri amici a quattro zampe, nel pieno rispetto dell’ambiente e degli abitanti delle zone circostanti”.

Anziani aggrediti dal cane del figlio. L'uomo, azzannato dal bulldog americano, ha rischiato la vita

“Come promesso ormai tanti anni or sono è arrivata l'autorizzazione per il canile di Bagnaia. Guardiamo ad un futuro migliore per nostri amici a quattro zampe. Avanti e buon lavoro”, dice l’ex sindaco Giulio Marini che aggiunge: “Il canile era nato sull'onda dell'amore e con lo sforzo dei volontari con il contributo del Comune, adesso si è regolarizzata la parte sanitaria e con l'acquisto della porzione di terreno che feci da sindaco si può ambire a farne un progetto più ambizioso". “Dedicato ad Elvia e Francesco Sterpa”, scrivono i volontari dell’associazione Amici Animali su Facebook.

"Sangue ovunque", il racconto del vigile che ha salvato la vita agli anziani aggrediti dal cane del figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.