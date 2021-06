Fiumicino, tonno gigante pescato da una giovane di Civita Castellana. L'impresa di Caterina Stragapede

A. P. 20 giugno 2021 a

Civuta Castellana, “pesca grossa” per la giovane Caterina Stragapete. La 26enne civitonica che, nonostante la sua giovane età, è già una esperta e brava pescatrice ed è riuscita, questa volta, a catturare un grosso tonno durante una battuta di pesca nelle acque del mare antistante Fiumicino. Il tonno gigante è stato preso e issato sull’imbarcazione grazie alla famosa tecnica sportiva del “drifting” che si pratica sulla barca ancorata e utilizzando come esca l’alaccia. “Catturare nel suo habitat naturale e selvaggio questo pesce così grande – commenta Caterina Stragapete-, mi ha regalato un’emozione indescrivibile ed unica. La pesca è la mia vita! Ringrazio infinitamente per questa bella cattura Giulio Simeone Tsunami, perché ciò che oggi ho imparato sulle varie tecniche di pesca è merito suo, e l’amico Andrea Avvocato”.



