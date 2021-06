Viterbo, anziani maltrattati in Rsa a Santa Marinella: indagati due tarquiniesi

P. D. 20 giugno 2021 a

Ci sono anche due persone di Tarquinia tra i 17 indagati, tra infermieri e operatori socio-sanitari, per i presunti maltrattamenti su 13 anziani ospiti della Rsa di Santa Marinella avvenuti tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Nei giorni scorsi la Procura di Civitavecchia ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, coordinate dal sostituto procuratore Federica Materazzo, e condotte dai carabinieri, dopo la denuncia dei familiari di un degente della struttura avvenuta tre anni fa presso un comando stazione dei carabinieri. I militari di Santa Marinella e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civitavecchia avevano subito sequestrato e analizzato le cartelle cliniche dei pazienti e successivamente documentato i presunti maltrattamenti, avvenuti nell’arco di due mesi nella Rsa, con l’ausilio delle immagini di videocamere nascoste e di intercettazioni ambientali.

Infermieri e operatori socio-sanitari indagati avrebbero lasciato gli anziani in stato di abbandono, senza pulirli per diverse ore, li avrebbero legati al letto con le lenzuola, offesi, in alcuni casi, addirittura, li avrebbero malmenati e avrebbero fornito loro farmaci calmanti al di fuori delle prescrizioni mediche.

Quattro, in particolare, gli episodi che vengono contestati dalla procura ad uno dei due tarquiniesi. Che, in uno dei video raccolti dai carabinieri, che risale alla fine di dicembre del 2018, avrebbe coperto il volto di un anziano con degli indumenti. Poi, qualche giorno dopo, avrebbe somministrato ad un altro ospite una dose di sedativo superiore alla prescrizione medica e successivamente avrebbe legato al letto con un lenzuolo un’altra anziana impedendole di alzarsi. All’inizio del 2019, infine, avrebbe insultato e minacciato un anziano all’interno della sala ricreativa. L’altro tarquiniese coinvolto, invece, sempre secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel dicembre di tre anni fa avrebbe annodato la camicia da notte di una degente evitandole di muoversi liberamente. L’attuale gestione della Rsa di Santa Marinella ha chiarito come i presunti reati contestati dalla Procura riguardino la precedente gestione, e inoltre ha annunciato di aver subito sospeso, in attesa di fare chiarezza, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari indagati che ancora prestano servizio nella Rsa. “Al fine di sottolineare la propria completa estraneità ai fatti oggetto di contestazione – hanno precisato gli attuali gestori della rsa - la direzione ha richiesto alla procura ed ottenuto di poter accedere al fascicolo degli atti di indagine, in modo da valutare anche un eventuale intervento nel procedimento come danneggiata”.

