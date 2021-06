Viterbo Covid, il bollettino del 19 giugno: nessun nuovo caso e 15 guariti

19 giugno 2021 a

Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore e 15 guariti. E' quanto emerge dal bollettino dell'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo di sabato 19 giugno. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano 15.532. Sono guariti 15 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Onano, 3 a Viterbo, 2 a Montefiascone, 2 a Monterosi, 1 a Capranica, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Tarquinia, 1 a Valentano.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 119 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14956 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 169484 tamponi, 227 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21318.

A livello regionale pronto il piano per anticipare i richiami Astrazeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ama, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia piu’ a rischio. A partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie, anche del vaccino moderna oltre che del vaccino monodose j&j, che secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa è quello con il piu’ basso tasso di reazioni avverse. Certificato vaccinale: da ieri 19 giugno tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma Lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo e’ un servizio in piu’ che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite Spid.

