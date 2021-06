Viterbo, tentato omicidio in via della Pettinara. Pene confermate in appello

Valeria Terranova 19 giugno 2021 a

a

a

La corte d’appello ha confermato la condanna di primo grado a 8 anni e 8 mesi ciascuno inflitta a Michele Montalbotti e Roberto Vestri per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso a settembre dello scorso anno dal gip di Viterbo. I due ridussero in fin di vita e rapinarono il 58enne Giovanni Maria Farina, originario di Allerona, la notte del 13 ottobre di due anni fa. La vicenda si consumò in via della Pettinara, nel cuore della città, quando Michele Montalbotti, 21enne, e Roberto Vestri, 25enne, in preda all’alcol e alle droghe, presero a calci e pugni la vittima derubandola e lasciandola a terra sanguinante, in stato di incoscienza. Il 58enne fu trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle e operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale.

Picchiato e rapinato, la polizia arresta due ragazzi per tentato omicidio

Nei giorni seguenti, i due giovani vennero incastrati e identificati dai video delle telecamere di sorveglianza, finendo in manette il 18 ottobre con l’accusa di tentato omicidio a scopo di rapina. Nonostante un percorso riabilitativo molto complicato, intrapreso dopo aver lasciato il reparto di rianimazione a inizio 2020, Farina porta ancora addosso gli strascichi dell’aggressione, avendo subito danni neurologici, oltre che fisici, permanenti. A pochi mesi dal fatto, Michele Moltabotti scrisse una lettera dal carcere di Mammagialla, indirizzata a Giovanni Maria Farina, nella quale chiedeva perdono al 58enne, dichiarandosi pentito di ciò che aveva commesso. “Il ragazzo è distrutto e ha scritto quello che sentiva con semplicità – riferì a proposito il legale del giovane –. Ha incominciato un cammino di resipiscenza e di disintossicazione. Lo sforzo è quello di tornare ad essere un soggetto affidabile”. In seguito, i due ventenni, assistiti dagli avvocati Samuele De Santis e Giuseppe Sinatra, furono condannati con l’abbreviato a 8 anni e 8 mesi, e contestualmente fu stabilita una provvisionale di 50 e 20 mila euro da devolvere nei riguardi di Farina e di sua madre, costituitisi parti civili nel dibattimento.

Migliora l'uomo aggredito e rapinato in strada

I legali dei due ragazzi, che sin dall’inizio esclusero ogni intento omicida da parte dei propri assistiti, impugnarono il verdetto sperando in un ridimensionamento delle pene, in virtù della mancata applicazione delle attenuanti. Ieri dopo due ore di camera di consiglio i giudici della corte d’appello hanno ribadito la sentenza. “Ci sono dei vulnus chiarissimi – ha dichiarato De Santis-. Rimaniamo convinti che vi siano degli spazi dal punto di vista di legittimità così come già evidenziato nel ricorso in Appello, ma attenderemo di leggere le motivazioni tra 45 giorni e poi procederemo in Cassazione”.

Dopo la rapina resta tre mesi in coma. L'aggressore si pente e chiede scusa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.