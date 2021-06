Ranieri Adami Piccolomini, il conte nero discendente di Pio II arrestato a Roma. Girava con una pistola

A. N. 19 giugno 2021 a

Girava per Roma con una pistola in tasca completa di tre caricatori, ma la sorella lo ha denunciato ed è stato arrestato dai carabinieri: è tornato così alla ribalta delle cronache, mercoledì sera 16 giugno, il “conte nero” Ranieri Adami Piccolomini, 48 anni, rampollo di una famiglia tra le più antiche della capitale, figlio del conte Patrizio Adami Piccolomini e discendente in linea diretta di papa Enea Silvio Piccolomini (Pio II, 1458-64). Un nome noto anche a Viterbo, dove Piccolomini viveva all’inizio degli anni Novanta e dove aveva un laboratorio di tatuaggi in centro, in via del Giglio, una traversa di via del Corso, al piano terra del palazzo nobiliare che era stato della nonna.

Nel 1996 venne arrestato e rinchiuso nel carcere di Mammagialla, assieme ad altri quattro, con l’accusa di concorso in omicidio e traffico di stupefacenti; da tutte le accuse venne prosciolto, ma la vicenda suscitò molto scalpore. Due testimoni avevano infatti raccontato alla polizia di aver visto il giovane Piccolomini pugnalare a morte a Valle Faul il ventiduenne viterbese Paolo Segatori, la sera del 4 luglio 1996, per un presunto debito non pagato connesso proprio all’attività del laboratorio di tatuaggi. Il giovane venne trovato ucciso con una ventina di coltellate; poco prima si era fatto tatuare dal “conte nero” un fiore ed una farfalla con un teschio sugli avambracci.

In quel caso Piccolomini trascorse 23 giorni in prigione; venne poi assolto dalla corte d’assise di Viterbo per non aver commesso il fatto, ma pochi anni dopo, stavolta a Roma, tornò di nuovo a far parlare di sé. Nel 2013 fu infatti di nuovo arrestato, stavolta per aver aggredito due persone tra i vicoli di Trastevere: con un’arma micidiale quanto vietata, una “stella ninja”(lama da lancio), aveva ferito alla gola un pensionato di 75 anni e poi aveva preso a pugni un 52enne. Mercoledì sera la sorella, resasi conto della sparizione della pistola del padre, regolarmente denunciata e detenuta, si è rivolta ai carabinieri spiegando che il fratello era uscito di casa portandosi via l’arma carica. I militari si sono messi alla ricerca del 48enne, nel frattempo è stata allertata anche la polizia; altissimo è il livello di allerta nella capitale dopo la strage di Ardea in cui un giovane con problemi psichici, Andrea Pignani, ha ucciso i due fratellini David e Daniel Fusinato, di 5 e 10 anni, e Sebastiano Ranieri, un anziano di 74 anni, a colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. Alla fine, verso le 21.30, sono stati proprio gli agenti di polizia a rintracciare Ranieri Adami Piccolomini mentre vagava in zona Ponte Sisto. Portato in commissariato, è stato arrestato con l'accusa di furto e porto abusivo di arma da fuoco, provvedimento confermato dal gip giovedì mattina.

Nel frattempo i carabinieri sono tornati a casa del padre del “conte nero” dove hanno sequestrato tre carabine, oltre 500 cartucce e diversi caricatori. I militari vogliono vederci chiaro su quelle armi: verranno fatte delle indagini anche per capire se fossero o meno regolarmente detenute.

