Viterbo, a Montefiascone è battaglia contro il senso unico in via Alighieri. Raccolta firme per abolirlo

L’Amministrazione comunale ha deciso di provare per tre mesi se il traffico a Montefiascone migliorerà con il senso unico in via Dante Alighieri, il tratto di Cassia che taglia in due il centro urbano. Nella delibera comunale non c’è scritto il giorno in cui sarà istituito, per tre mesi prorogabili, il senso unico (e altri cambiamenti della viabilità), ma la decisione sembra vicina. In merito a questa rivoluzione del traffico cittadino, ecco cosa ne pensa l’ex assessore Fabio Notazio, che ha lanciato una campagna per dire no alla decisione presa dall’Amministrazione commissariale che dal 9 ottobre scorso ha sostituito la giunta Paolini, mandata a casa dall'opposizione e da parte della maggioranza. La petizione promossa da Notazio si può trovare a questo indirizzo: http://chng.it/bY6dCZn2. Il titolo della petizione è: “Annullamento delibera commissariale per adozione senso unico in via Dante Alighieri a Montefiascone”.

Dice Notazio: “Il sub commissario del Comune di Montefiascone ha approvato nella delibera comunale numero 75 del 9 giugno 2021 la modifica del senso di circolazione di via Dante Alighieri, da doppio a senso unico”. E prosegue: “Tale scelta, già proposta in passato durante l'a’Amministrazione Cimarello, ha provocato disagi a commercianti, residenti e turisti per l’ostruzione di un’arteria importante per la città di Montefiascone, confermando la sua sua utilità logistica a doppio senso di marcia. Tali scelte di interesse pubblico, che vanno a intaccare la vita dei cittadini e della viabilità di Montefiascone, dovrebbero essere soggette a delle sperimentazioni, con studi appropriati di relative società di ingegneria, con monitoraggi che hanno in genere la durata di circa un anno”.

Da qui, l’ex assessore lancia una raccolta firme: “Una città, non essendo amministrata dai propri cittadini, si trova davanti a delle scelte irrazionali che solo con la forza della democrazia e del tuo voto potrai esprimere ufficialmente il tuo dissenso. #FirmaperFermare #viadantealighieri #montefiascone”. Ecco i punti salienti della rivoluzione del traffico, formalizzata nella delibera del subcommissario Giuseppe Antonio De Cesare (“Direttive per regolamentazione traffico”): regolamentazione della sosta in piazza Santa Margherita; istituzione del senso unico di circolazione, direzione Montefiascone-Bolsena, nel tratto di via Dante Alighieri a partire dall’intersezione con via del Lago e fino all’intersezione con via Aldo Moro; senso unico, direzione via Cardinal Salotti, in via Aldo Moro; doppio senso nel tratto che, a sud dell’impianto di distribuzione del carburante, collega via Cannelle a via Orvietana; deviazione sulla strada provinciale Commenda dei veicoli, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in transito sulla Verentana, direzione Marta-Montefiascone; regolamentazione dell’area di intersezione tra via Oreste Borghesi e via della Croce, e l’area di pertinenza del supermercato; ripristino del doppio senso nel tratto di via Indipendenza compreso tra l’inizio della via e l’intersezione con piazzale Mauri; istituzione stalli per la sosta regolamentati da disco orario nel tratto di via Dante Alighieri, ambo i lati, compreso tra l’inizio della via e l’intersezione con via Oreste Borghesi.

