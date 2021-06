Viterbo, appalti truccati ad Acquapendente. L'imprenditore che ha denunciato conferma le accuse

Valeria Terranova 18 giugno 2021 a

E’ ripreso, con la testimonianza di una delle parti civili, il processo scaturito dall’operazione Vox Populi condotta dai carabinieri forestali nell’ottobre 2016 a conclusione della quale furono arrestati Fabrizio Galli, Ferrero Friggi, Marco Bonamici e Vincenzo Palumbo. Mercoledì pomeriggio, 16 giugno, nel corso di un’udienza fiume, l’imprenditore Mauro Gioacchini, parte civile assistito dall’avvocato Antonio Rizzello (nella foto), ha raccontato la propria verità. La vittima ha riferito la vicenda iniziando dal primo incontro con Galli, il quale gli propose di aggiudicarsi, una ciascuno, due gare indette dal Comune di Acquapendente, e di aver provveduto a sistemare la situazione con il sindaco e con l’ex primo cittadino, aggiungendo che, in particolare, il sindaco avrebbe apprezzato una sponsorizzazione di 5 mila euro da ognuno di loro per l’acquisto di un macchinario ospedaliero.

Proseguendo nella testimonianza, Gioacchini ha spiegato che a fronte di questa proposta di Galli, si sentì in dovere di denunciare l’accaduto agli organi competenti, spiegando inoltre, che non aveva nessun intento persecutorio e che messo dinanzi a una situazione con determinate caratteristiche, ritenne anche, come imprenditore, di non poter rischiare di essere ipoteticamente coinvolto in un vortice simile. Successivamente, di sua spontanea iniziativa registrò un secondo colloquio con Galli, in quanto voleva avere la prova non tanto del presunto progetto criminoso, quanto che nei suoi riguardi non ci fossero dubbi e di aver agito in tal senso per tutelare non solo se stesso, ma soprattutto le persone implicate, non essendo tra l’altro certo che il sindaco avesse avanzato certe pretese, come quelle citate da Galli. L’imprenditore consegnò anche il suddetto file ai forestali.

“Dalla dichiarazione del mio assistito non si può che riscontrare la sua assoluta onestà e trasparenza – ha commentato Rizzello-. Era importante arrivare a questo momento perché finora su questa storia erano state formulate diverse teorie, alcune molto fantasiose. Gioacchini ha potuto esporre nella sede opportuna gli eventi per come li ha vissuti. E’ stato dissipato ogni dubbio e spazzata qualsiasi elucubrazione rispetto al suo comportamento. Gioacchini è un imprenditore serio che ha pagato anche un prezzo, come da lui spiegato, per aver agito onestamente dopo essersi trovato davanti a una circostanza potenzialmente ambigua da cui si è svincolato, rappresentando la questione alla polizia giudiziaria. Un comportamento, a mio avviso, apprezzabile prima di tutto come cittadino e coerente con la sua posizione imprenditoriale”. La prossima udienza è stata fissata al 13 ottobre.

