Civita Castellana, auto impazzita distrugge mezza piazza e investe pedone. Il pirata identificato grazie alle telecamere

I carabinieri hanno denunciato un 24enne marocchino che nella notte tra sabato e domenica scorsi aveva sbandato con l’auto, in pieno centro a Civita Castellana, danneggiando alcune fioriere di piazza Matteotti e, soprattutto, colpendo un passante per poi fuggire senza prestare soccorso.

Decisivi per l’identificazione dell’uomo, da parte dei militari falisci, il racconto di alcuni testimoni e i filmati delle videocamere di sorveglianza del Comune. Le immagini delle fioriere distrutte in piazza, domenica mattina, avevano fatto il giro della provincia, mettendo subito i carabinieri sulle tracce dei responsabili. Come si ricorderà, era da poco passata la mezzanotte tra sabato e domenica “quando un’auto - riportano i carabinieri -, percorrendo quel tratto a velocità sostenuta aveva perso il controllo ed era andata ad impattare contro le fioriere, coinvolgendo anche un passante a cui, prontamente sottoposto alle cure del pronto soccorso, era stato riscontrato un trauma toracico con una prognosi di cinque giorni. L’autore dell’incidente, a seguito del forte impatto, aveva ripreso la sua marcia, senza fermarsi a prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce”.

Ma su quelle stesse tracce, come detto, si sono posti i carabinieri di Civita Castellana “che, attraverso le testimonianze raccolte sul posto, la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del Comune e un’approfondita attività investigativa, hanno identificato il proprietario dell’auto che - proseguono i militari dell’Arma -, ha dichiarato il nome dell’amico che al momento dell’impatto si trovava alla guida”. L’uomo, un 24enne di origine marocchina residente a Civita, è stato denunciato per omissione di soccorso e dovrà rispondere anche dei danni materiali a seguito dell’impatto. Inoltre, essendo stata quella tra sabato e domenica scorsi l’ultima notte in zona gialla, ai due sono state elevate le sanzioni per aver violato il coprifuoco.

