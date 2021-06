Viterbo, cinema in mostra. Al teatro dell'unione le foto dei grandi set

Daniela Venanzi 18 giugno 2021 a

Quando George Clooney è stato avvistato per la prima volta nel quartiere di San Pellegrino, erano in molti a credere ad una casualità. E invece l’attore americano, tra i più famosi del mondo, nel quartiere medievale della città dei papi c’era venuto appositamente. Sì, per girare la serie Catch-22, così come ha fatto Paolo Sorrentino Con The Young Pope. Ed è da queste ultime due produzioni di particolare rilievo e risonanza mediatica, che ha preso forma la “Tuscia nel cinema”, voluta dal direttore artistico Mauro Morucci.

Una mostra fotografica, che apre i battenti oggi, 18 giugno, e che resterà aperta fino al 10 luglio dal martedì al sabato la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19, presso il foyer del teatro dell’Unione. La mostra è interamente dedicata alla suggestione di un ambiente, quello del centro storico, ma anche di Villa Lante e Sutri. I due fotografi, Philippe Antonello per Catch 22 e Gianni Fiorito per The young Pope, regalano immagini che riconsegnano, allo sguardo del visitatore una Viterbo di particolare impatto emotivo. Un susseguirsi di emozioni allo stato puro, così come solo le belle fotografie sanno regalare. A creare un’atmosfera ancora più attrattiva si aggiungono i volti e le espressioni di Jude law e George Clooney, e si arriva così al coinvolgimento totale. Una galleria di ritratti in cui Viterbo riemerge ora con giochi di chiaroscuro come in The Catch22, ora con colori e vivacità come nel caso di The Young Pope.

E’ l’assessore Laura Allegrini a rimarcare l’importanza della manifestazione e di come si dovrà insistere affinché la città venga citata, non solo come amministrazione, ma anche in qualità di set cinematografico. Da parte sua il direttore artistico Morucci accenna anche a un evento previsto all’ambasciata di Berlino con protagonista il cinema italiano: “Al quale - racconta - ci è stato chiesto di partecipare con una anticipazione di questa mostra”. Insomma il fermento è alto e Viterbo rischia di guadagnare altri punti rispetto alle altre città d'arte, forte della sua già quarta posizione in Italia. “Il turismo dovrà essere il volano per il futuro - ha sottolineato anche Belli, presidente dell’Anci e presente alla cerimonia di inaugurazione della mostra - ci sono tutte le caratteristiche e le potenzialità. Sbagliare sarà quasi impossibile e questo percorso intrapreso ci sta portando sulla giusta strada”.

