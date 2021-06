Tarquinia, ponte crollato a Pian di Stille. Ancora non sono partiti i lavori per la sistemazione

Fabrizio Ercolani 17 giugno 2021 a

a

a

Pian di spille a Tarquinia: il ponticello crollato giace ancora senza che nessuno sia intervenuto a ripristinarlo. Erano i primi di ottobre quando un cacciatore proveniente da Nepi, mentre con il suo fuoristrada bianco è passato sopra il ponticello, l’asfalto ha completamente ceduto e l’auto è precipitata per circa due metri andando ad impattare frontalmente con la spalletta di terra.

Ponte crollato nelle campagne di Taquinia, l'auto del cacciatore precipitata per 2 metri

Quel ponticello è l’unica via di accesso a numerosi fondi rurali e i disagi sono innumerevoli. Tante le promesse, ma ad oggi nulla è cambiato. Qualcosa sembrava essersi mosso ma la speranza è presto svanita. Era l’11 di maggio quando l’Arsial, ente proprietario della strada, scriveva al prefetto e al Comune: “questo ente sta provvedendo all’affidamento dei lavori di rifacimento del ponticello situato sulla strada Grottelle, mediante invito rivolto a tre imprese. Si comunica che il sopralluogo obbligatorio per le imprese sarà effettuato in data odierna. Le offerte dovranno pervenire a protocollo di Arsial entro il 19 maggio 2021 alle ore 12. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede centrale di Arsial, il 21 maggio a partire dalle ore 10,30. Non appena affidato l’appalto, i lavori avranno inizio con urgenza e presumibilmente entro la fine del mese di maggio”. A distanza di quindici giorni ancora nessun via ai lavori e i problemi per gli agricoltori sono sempre maggiori. “Abbiamo bisogno di questa strada per il nostro lavoro, non possiamo fare mezz’ora di strada in più per arrivare al terreno – tuonano all’unisono un gruppo di agricoltori -. Quando poi arriveranno i mezzi pesanti che porteranno via i frutti del nostro lavoro è l’unica strada percorribile. Da qui passano anche i turisti in bicicletta e lo attraversano anche a rischio della loro incolumità”.

Cede terrapieno nel ponte verso Riva dei Tarquini

Secondo quanto riportato dagli agricoltori, il Comune si era detto disponibile anche a fare in proprio i lavori in somma urgenza. Lavori stimati in circa seimila euro. Da allora tanti silenzi e zero risposte. Di certo resta il ponte crollato, i disagi per gli agricoltori costretti a compiere un giro enorme per raggiungere i propri terreni, per non parlare dei disagi con i mezzi pesanti. Tra l’altro la strada rappresenta una via d’accesso all’arenile e nella zona è presente anche un laghetto artificiale molto frequentato. La speranza è l’ultima a morire, ma gli agricoltori stanno vedendo scemare anche l’ultimo barlume di ottimismo.

Ponte crollato e mai ripristinato: disagi per 50 agricoltori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.