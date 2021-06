Viterbo Covid, il bollettino di oggi: un solo nuovo caso e 18 guariti

16 giugno 2021 a

Un nuovo caso e 18 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerso dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo del 16 giugno. Il nuovo caso è stato registrato a Gallese. Il caso odierno, che sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, presenta un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15529. Sono guariti 18 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 3 a Bomarzo, 3 a Onano, 3 a Soriano nel Cimino, 2 a Gallese, 1 a Bagnoregio, 1 a Ischia di Castro, 1 a Montalto di Castro, 1 a Orte, 1 a Ronciglione, 1 a Sutri, 1 a Vetralla. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 5 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 166 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14905 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 168713 tamponi, 293 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21267.

A partire da domani i drive in della provincia di Viterbo per l’esecuzione dei tamponi molecolari standard e antigenici rapidi osserveranno i seguenti orari. Riello, Località Riello a Viterbo: Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. La domenica dalle 8 alle 12. Tarquinia, via Igea 1 - Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Civita Castellana, Via Ferretti 169 – Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8 alle 11. Acquapendente, via Giuseppe Verdi 2 – Il lunedì e il sabato, dalle 8 alle 13. Il giovedì dalle 14 alle 19.

