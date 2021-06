Tarquinia, Don Roberto trasferito dalla parrocchia della Madonna dell'Ulivo: insorgono i fedeli

Fabrizio Ercolani 16 giugno 2021 a

Don Roberto Fiorucci lascia la parrocchia della Madonna dell’Ulivo, destinato dal vescovo della Diocesi di Tarquinia-Civitavecchia ad altro incarico nel territorio diocesano. Una notizia che lascia sgomenta e senza parole la comunità parrocchiale che chiede al presule di ripensare alla sua decisione lasciando don Roberto a Tarquinia. Partita anche una raccolta firme che in breve tempo ha raggiunto numeri importanti. Sette anni intensi in cui si è creato un grande feeling tra il sacerdote e i parrocchiani che sia personalmente che sui social stanno facendo sentire tutta la vicinanza e tutta la gratitudine al parroco.

Un fulmine a ciel sereno che ha colpito un intero quartiere. La notizia è stata data sui social dallo stesso don Roberto in un messaggio di amore e gratitudine verso i fedeli: “Amata parrocchia della Madonna dell’Ulivo, quanto t’ho amata - scrive il parroco -. Sei stata per me sposa, sorella, madre, figlia … tutto! Ho dato per te tutto me stesso, avevo ancora tante cose da realizzare ma l’obbedienza mi chiede di lasciarti. Domani sarà pure un altro giorno ma oggi il dolore è tanto. Sarai/sarete sempre nel mio cuore”. Un messaggio che ha colpito il cuore dei fedeli che chiedono al vescovo una riflessione. “La chiesa è migliorata ed è anche frequentata - scrive Diana -. Tutto questo grazie allo sforzo, alle regole e all’esempio del parroco. Sarà il prossimo parroco in grado di proseguire con la stessa determinazione, la via difficile intrapresa e portata fino qui da don Roberto e non ancora terminata? I parrocchiani sono tutti stravolti e vorrebbero fare di tutto per tenere don Roberto come parroco ancora per altro tempo, quantomeno quello necessario a portare a termine i lavori e i progetti che don Roberto ha in cantiere”. Le fa eco Marzia: “Caro don Roberto le staremo sempre vicini. Il nostro cuore è con lei, un esempio come uomo di vita, sempre pronto a parole di conforto. Il suo fare è il meglio del bene comune umano. Trasmette amore e umile. Il detto: chi semina bene raccoglie tantissimo con grande affetto”.

“Come è possibile che vai via? - domanda Michele - Dove ti mandano? Ci mancheranno le tue omelie e tutto quello che hai fatto per la nostra chiesa, spero tanto che si ricredano”. “Vorrei tanto sapere - incalza Anna Maria - come vengono prese queste decisioni, se esiste un motivo logico per cui, una persona che ha lavorato molto e molto ha da lavorare venga estirpata per iniziare i da un’altra parte senza aver finito il proprio lavoro”. Ora con la raccolta firme un intero quartiere cercherà di far venire un minimo dubbio al vescovo.

