Mille Miglia a Civita Castellana dopo un'attesa lunga 87 anni

16 giugno 2021 a

a

a

Fino al 1934 la Mille Miglia transitava sempre a Civita Castellana, del resto le auto, da Roma in su, la Flaminia dovevano percorrere, per cui il transito era d’obbligo. Il passaggio a livello, tuttavia, non poche volte aveva causato un vero e proprio ingorgo, per il piacere dei civitonici, ma di sicuro con grande disappunto dei piloti. Così Mussolini decise di realizzare la variante e da allora, i civitonici, per assistere al passaggio della corsa più bella del mondo, si dovettero accontentare di uscire dalla città e assieparsi lungo i bordi della nuova strada. Fino all’ultimo giro.

I professori Patrizia Fantera e Roberto Ridolfi vanno in pensione. Il saluto dei colleghi

Da quest’anno si cambia registro e dopo decenni i motori della Mille Miglia torneranno a rombare nel centro storico di Civita Castellana, dove, peraltro, è in programma anche il controllo orario. “Però le auto non dovranno attraversare il passaggio a livello, con il rischio di doversi fermare”, spiega Mario Cassieri, membro del comitato che ha lavorato perché questo storico evento si realizzasse. Dunque, venerdì 18 giugno di prima mattina, tutti lungo le strade del centro di Civita Castellana per assistere al passaggio della Mille Miglia, e ammirare le auto che attraverseranno piazza del Duomo. Sveglia all’alba per gli appassionati, visto che l’arrivo dei bolidi è previsto intorno alle 7,30. Ma alla passione non si comanda. Il ritorno della Mille Miglia in città sarà salutato in grande stile e questo evento è dedicato a Franco Ribaldi, “il civitonico volante”, campione che più volte è stato protagonista di questa storica corsa. Erano gli anni Cinquanta e Ribaldi percorreva le strade italiane a bordo di auto bellissime. Un anno si classificò al primo posto di categoria classe 2500 sport a bordo di una Lancia Aurelia B20.

Botte da orbi davanti al Duomo. Tutto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Cinque denunciati

“Poi lo volle la Maserati - ricorda Cassieri -. Un anno, era terzo e poteva anche vincere, ma un incidente lo bloccò a pochi chilometri da Cesena”. Accadde che in prossimità di una curva tentò invano di frenare ma la corsa della sua Maserati si arrestò solo addosso a un pollaio. Tanti i ricordi, che il comitato promotore ha deciso di far rivivere. Tutto ciò sarà possibile venerdì grazie al lavoro del Comune di Civita Castellana, all’interessamento diretto del sindaco Luca Giampieri, del vicesindaco Matteo Massaini e dell’assessore al turismo Simonetta Coletta. Per l’occasione si è costituito in comitato esecutivo formato da Mario Cassieri, Sandro Verticchio, Roberto Mindel, Angela Consoli, Serena D’Ascanio e Ugo Baldi. “C’è stato da subito un grande interesse all’iniziativa - spiega Cassieri - presente anche il Club Abart con il presidente Ulderico Paolelli. Grazie anche al supporto di operatori commerciali e associazioni avremo modo di rendere gradevole e indimenticabile il passaggio della Mille miglia a Civita Castellana. Invitiamo tutti a dimostrare il loro entusiasmo e passione ai piloti partecipanti”.

Panico in piazza Matteotti, auto impazzita distrugge tutte le fioriere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.