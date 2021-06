Viterbo, chiusa la terapia intensiva Covid. La Asl: "Grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato"

15 giugno 2021 a

Il coronavirus regredisce sempre di più nella Tuscia e iniziano a "cadere" i simboli dell pandemia. Nei giorni scorsi la Asl di Viterbo ha annunciato il graduale smantellamento dei reparti Covid ospitati nel blocco D oggi, martedì 15 giugno, è stato dato l'annuncio della chiusura della terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid a Belcolle. Ne ha dato notizia la Asl con una nota pubblicata su Facebook: "Con la negativizzazione degli ultimi due pazienti ricoverati, oggi, dopo molti mesi di intensa operatività, è stata chiusa la Terapia intensiva Covid di Belcolle. Grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure, per la passione e l'abnegazione che hanno messo in campo, giorno dopo giorno, a supporto dei pazienti e dei loro cari".

La situazione della pandemia nella Tuscia è sempre migliore come dimostrano appunto queste decisioni da parte degli organi sanitari. Uno studio dei giorni scorsi rilanciato da AdnKronos metteva la provincia di Viterbo tra quelle nelle quali era in rialzo l'incidenza del virus. In realtà lo studio si basa su numeri vecchi di giorni probabilmente drogati dalla situazione che si era venuta a creare con il focolaio a Gallese prontamente spento grazie all'intervento della Asl e del Comune.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 5 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 183 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14887 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 168420 tamponi, 306 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21249. Nelle ultime 24 ore si sono registrati sono 4 nuovi casi e ci sono state in compenso ben 29 persone che invece sono state dichiarate guarite. Gli attualmente positivi sono 188.

