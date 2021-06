Viterbo, attività produttive. Acquarossa: 36 aziende uniscono le forze

Massimiliano Conti 16 giugno 2021 a

A Viterbo nasce un secondo Apea dopo quello del Poggino. L’area produttiva ecologicamente attrezzata - questo il significato dell'acronimo - si trova all’Acquarossa e vede riunite 36 aziende, perlopiù artigianali. I rappresentanti del consorzio, che sono in attesa dell’imminente riconoscimento di Apea da parte della Regione Lazio, hanno incontrato nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Arena, reduce dai recenti contrasti con gli operatori del Poggino.

“E’ stato un incontro molto interessante – riferisce il primo cittadino - in occasione del quale gli imprenditori coinvolti hanno voluto illustrarmi il percorso intrapreso per l’area artigianale e industriale. Un’opera che li vede impegnati già da molti anni e che ha permesso il completamento nella zona di importanti lavori di urbanizzazione e la programmazione di numerosi altri interventi”. Alcune delle società che operano all’Acquarossa hanno appunto informato il sindaco di essere in attesa di ricevere da Roma la qualifica ufficiale di Apea regionale. Le ditte coinvolte sono: Mcispa srl; Gajarda srl; Icem srl; Enerpetroli spa; Cancellieri carburanti Srl; Ro.Da. srl; Posti Paolo; Dm srl; Butcher service srl; Gea Consulting srl; Consorzio Acquarossa.

“A giorni avranno il riconoscimento perché hanno ottenuto il punteggio massimo – spiega Arena - e a quel punto potranno presentare progetti che spaziano dall’efficientamento energetico al miglioramento della qualità lavorativa, sia in forma singola che associata”. Da parte sua, il Comune si limiterà ad avere ruolo di coordinamento, chiarisce il sindaco, per tagliare definitivamente la testa al toro rispetto alla polemica con l’Apea del Poggino, dove gli imprenditori avevano accusato l’amministrazione di essersi sfilata dal consorzio. “I consorzi riuniscono attività private che hanno una libertà di movimento molto più ampia rispetto a un ente come il Comune, il quale deve portare le proprie pratiche nelle commissioni e nei consigli con tutti i rallentamenti e la burocrazia del caso”, rimarca il primo cittadino.

“Quello con gli imprenditori – continua il sindaco – è stato un incontro molto costruttivo durante il quale mi sono complimentato per il lavoro portato avanti e ho dato la disponibilità del Comune a svolgere un’attività di coordinamento e di supporto per la realizzazione di quanto progettato. Lo sviluppo d’impresa e la crescita economica e lavorativa sono obiettivi primari per la nostra amministrazione e, anche in previsione dell'uscita dei prossimi bandi dedicati alle Apea, ho confermato l’interesse a dare sostegno a tutte le nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio”.

