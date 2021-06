Viterbo, morto impiccato in un deposito di materiali edili. Dramma ad Acquapendente: l'uomo aveva 63 anni

15 giugno 2021 a

Dramma nella mattina di martedì 15 giugno ad Acquapendente. Un uomo è stato trovato impiccato in un deposito di materiali che si trova nei pressi del Fiume Paglia. Si tratta di un 63enne di San Lorenzo Nuovo che lavorava in una ditta di Acquapendente e che si trovava in quel posto per lavoro. La macabra scoperta è stata fatta a metà mattinata. Per l'uomo non c'era nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma era troppo tardi. Indagano i carabinieri: l'ipotesi è quella del gesto volontario anche se nel capannone o nell'auto dell'uomo non sono stati trovati biglietti o messaggi. Un gesto che al momento appare inspiegabile.

IN AGGIORNAMENTO

