Viterbo, morto a 56 anni sotto al trattore. Drammatico incidente nelle campagne di Vignanello

Drammatico incidente nel pomeriggio del 14 giugno a Vignanello. Un uomo di 56 anni, del posto, è morto schiacciato sotto a un trattore. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. In ogni caso non sembrano coinvolti altri mezzi. L'uomo, secondo una primissima ricostruzione, stava lavorando un terreno al confine tra Vignanello e Soriano nel Cimino quando il mezzo è precipitato in una piccola scarpata ribaltandosi per poi schiacciarlo. Quando sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione locale e quelli del nucleo ispettorato del lavoro.

L'uomo mentre lavorava il terreno nel fare una curva in prossimità di un salto di mezzo metro che conduceva su una strada sterrata sottostante, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, compiendo quel breve salto. La salma, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stata portata via. Sul posto stanno ancora lavorando i Carabinieri e il personale Asl del comparto antinfortunistico.



