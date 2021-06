Viterbo, raccolta rifiuti. Il sondaggio che spiazza. Fratelli d'Italia: "Cittadini soddisfatti"

A. Q. 15 giugno 2021 a

Discretamente soddisfatti della raccolta dei rifiuti, ma vogliono essere informati meglio sul servizio. La pensa così Fratelli d’Italia dopo un sondaggio su un campione di 540 viterbesi, che hanno fornito 1500 risposte alle domande poste. Domande che i cittadini hanno trovato on line e sui social network, quindi si è trattato di un sondaggio che ha raccolto le risposte di una parte della popolazione, vale a dire quella più giovane e quella che usa di più gli smartphone e i computer.

Ne hanno parlato ieri mattina, lunedì 14 giugno, allo Chalet Garbini, i vertici provinciali e comunali del partito. “Un’iniziativa lanciata per comprendere come sia percepita la raccolta differenziata locale – ha spiegato il capogruppo in Consiglio comunale a Viterbo, Luigi Buzzi -. Alla domanda sul gradimento (si poteva dare un voto da uno a cinque, ndr), la maggior parte dei 540 cittadini ha risposto 3 e 4, e quindi si sono detti abbastanza soddisfatti del servizio”. Tra i punti che non vanno c’è “l’inadeguatezza di giorni e orari di raccolta”, come ha risposto il 19 per cento dei partecipanti. Inoltre, spesso non si sa dove buttare l’indifferenziato: “I viterbesi hanno difficoltà a capire dove e come smaltire i rifiuti – ha precisato Buzzi – in quanto non trovano le necessarie informazioni”. Tra le difficoltà si segnala anche la distanza dell’ecocentro: “Oggi è a Grotte Santo Stefano – ha aggiunto il capogruppo Buzzi -, ma c’è il centro di smaltimento al Poggino che è in fase di costruzione”. Al riguardo, il 44,6% dei partecipanti va all’ecocentro da una a cinque volte l’anno, ma il 44,2% nell’ultimo anno non ci è andato.

A fornire i dati del sondaggio, oltre a Buzzi, c'erano il coordinatore provinciale Massimo Giampieri e quello comunale, Enrico Lentini. Il quale ha rimarcato come i dati, raccolti tramite social e Internet, abbiano permesso di analizzare soprattutto i pareri delle nuove generazioni sulla tematica ambientale. “I viterbesi sentiti si documentano via web, sito o app del gestore, quando non sanno come smaltire un rifiuto”, precisa Lentini. Mentre il coordinatore provinciale Giampieri ha rimarcato da un lato l’importanza di coinvolgere i cittadini in prima persona, dall'altro l'utilità di effettuare anche nel resto della provincia un sondaggio del genere. In ultimo, Buzzi ha precisato che si tratta di “un sondaggio che non pretende di avere alcuna valenza scientifica ma può fornire indicazioni per fare il punto della situazione su una tematica sempre attuale”. E si è detto orgoglioso in quanto il suo partito è stato il solo ad aver coinvolto i cittadini su un tema così sentito. Presenti all’incontro anche il deputato Mauro Rotelli e i consiglieri comunali Gianluca Grancini e Antonio Scardozzi.

