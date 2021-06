Viterbo, violenza nel centro storico. Risse con coltelli e cocci di vetro: feriti e quattro arresti

14 giugno 2021 a

a

a

Due risse con coltelli e cocci di vetro nel fine settimana. la polizia ha arrestato tutti i protagonisti. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 giugno, la squadra volante è intervenuta in una via del centro ove era in corso un acceso diverbio tra tre cittadini rumeni, uno dei quali, visibilmente ferito al volto, cercava di disfarsi di un coltello gettandolo sotto un’auto in sosta, che veniva però recuperato e sequestrato. Gli stranieri sono stati separati e bloccati non senza difficoltà e venivanoe sono stati per rissa aggravata. A causa delle ferite riporatte nella zuffa uno dei rumeni ricorreva alle cure mediche presso l’ospedale Belcolle, dove veniva giudicato guaribile con una prognosi di giorni 30.

Tre risse in una notte nel centro storico. E' di nuovo allarme sicurezza

La notte scorsa, invece, una lite per futili motivi tra un italiano ed un rumeno, sempre in centro, è degenerata in uno scontro tra i due, che si sono affrontati utilizzando una bottiglia di vetro rotta ed un grosso coltello. L’immediato intervento dei poliziotti consentiva di scongiurare il peggio. Recuperato il coltello rinvenuto occultato in una siepe, i due, con diversi precedenti di polizia, sono stati bloccati e condotti al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle, dove venivano dimessi con prognosi di 15 e 10 giorni.

Ladro aggredisce poliziotti. Arrestato straniero di 28 anni

I due sono stati arrestati per lesioni personali aggravate e l’italiano anche per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Questa mattina si sono tenute le udienze con rito direttissimo per entrambi gli episodi, all’esito delle quali sono stati convalidati tutti gli arresti. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione finalizzata a garantire, nell’arco delle 24 ore, un continuo e approfondito controllo del territorio con particolare riferimento al centro cittadino. Le risse riportano galla il problema della sicurezza specialmente nella zona del Sacrario e del vicino quartiere di San Faustino che di notte, spesso, come lamentano i residenti, diventano una terra di nessuno.

Paura in via del Meone. Picchia la fidanzata in strada poi distrugge le auto parcheggiate | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.