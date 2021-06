Lazio in zona bianca, addio coprifuoco. Spostamenti, ristoranti, matrimoni, sport e cinema. Ecco cosa cambia, tutte le regole

14 giugno 2021 a

a

a

Da lunedì 14 giugno il Lazio è in zona bianca. Ecco come cambiano le regole anti coronavirus nella zona considerata a minor rischio. Cosa cambia? La principale novità riguarda il coprifuoco - che verrà abolito su scala nazionale comunque il 21 giugno - che decade automaticamente.

Rt in calo: 0.68. Quattro Regioni verso la zona bianca

Per gli spostamenti non è previsto alcun limite tra zone bianche. Verso le zone rosse o arancioni, sono sempre consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità. Oppure, anche per altri motivi, se in possesso di una certificazione verde Covid-19, che dimostri l’avvenuta vaccinazione contro l’infezione, il risultato negativo a un tampone effettuate nelle precedenti 48 ore, oppure un documento che dimostri di essere guariti. In zona bianca i bar e i ristoranti sono aperti senza limitazioni di orario, anche alla sera e anche al chiuso. Nessun tetto massimo per il numero di commensali se i tavoli sono all’aperto. È fissato invece a sei, anche non conviventi, quello per i locali all’interno. Va comunque rispettato il distanziamento.

"Da lunedì il Lazio in zona bianca". L'annuncio di Zingaretti che aspetta solo la firma di Speranza

Per il momento restano chiuse le discoteche anche in zona bianca. Tra le ipotesi del governo c'è quella di una riapertura a luglio con il green pass ma è ancora in corso la trattativa per le riaperture. Per quanto riguarda i matrimoni sono consentite cerimonie e banchetti senza limiti di numero degli invitati. Bisogna avere anche in questo caso il green pass. In zona bianca sono consentite tutte le attività sportive, sia al chiuso che all’aperto, sia individuali che di gruppo. Si potrà tornare anche a usare le docce degli edifici sportivi. Aperti anche spa e centri benessere. Aperti cinema, teatri, centri sociali e culturali, con obbligo di distanziamento interpersonale. Riprendono anche i concerti, sempre con obbligo di indossare le mascherine e mantenere le misure necessarie per il distanziamento. Resta l'obbligo di indossare la mascherina.

Stop ad Astrazeneca per gli over 18. Fermati gli open week

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.