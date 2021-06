Viterbo, ospedale Belcolle completato a inizio 2022. Zingaretti: "L'ottavo piano del terzo blocco pronto entro Natale"

Massimiliano Conti 14 giugno 2021 a

a

a

L’ottavo e ultimo piano del terzo blocco sarà pronto entro Natale, il resto forse già nei primi mesi del 2022. Che sarà l’anno del completamento di Belcolle a 40 dall’inizio dei lavori, almeno secondo le previsioni del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il quale si è sbilanciato con le date presentando nei giorni scorsi il Borgo della cultura che nascerà all’interno dell’ex ospedale Grande degli Infermi.

L'ospedale degli infermi diventa il borgo della cultura. Presentato il progetto | Video



“Non ero ancora nato quando si cominciò a parlare di Belcolle”, ha detto Zingaretti, convinto che sui ritardi nella conclusione di una delle due grandi incompiute viterbesi (l’altra è la trasversale Orte-Civitavecchia), un giorno dovranno interrogarsi gli storici, se non i magistrati. Intanto, nel grande cantiere sulla Sammartinese, i lavori fervono: il famigerato corpo A3, per decenni monumento all’inefficienza della pubblica amministrazione, non è più lo scheletro a cui i viterbesi erano abituati. Con gli infissi già montati l’aspetto è meno tetro. Un po’ di numeri. L’importo complessivo delle opere è di oltre 11 milioni, finanziati interamente dalla Regione Lazio. Il nuovo blocco, una volta completato, dovrebbe ospitare circa 120 posti letto. Sono più di 80 gli operai attualmente impegnati nei lavori che l’associazione temporanea d’impresa, formata da Salc Spa e da Ircop spa, ha affidato a 10 ditte subappaltatrici.

L’Ati si è aggiudicata la gara al termine di un lungo iter scandito da ricorsi e contenzioni. L’ultimo intoppo risale al novembre 2019 quando la Asl si era vista costretta a rescindere il contratto per gravi inadempienze. A luglio 2020, l’accordo definitivo con le due ditte che ha consentito di far ripartire i lavori a settembre, dopo decenni. Il nuovo blocco sarà dedicato principalmente alla chirurgia. Il direttore generale della Asl, Daniela Donetti, spiega al Corriere di Viterbo come il progetto sia stato rimaneggiato rispetto alla versione originaria, anche per adeguarsi alle vigenti normative e ai nuovi standard di sicurezza. L’ottavo piano, il primo ad essere terminato, ospiterà l’ematologia per un totale 17 posti letto: 8 per il ricovero ordinario (che potranno essere ampliati fino a 16) e 9 per il day hospital. Al settimo e al sesto piano ci saranno le piastre chirurgiche, al quinto la chirurgia d’urgenza. “L’attività chirurgica - spiega Donetti - sarà organizzata per livelli di complessità assistenziale”.

Belcolle, addio alla palazzina Covid. Il blocco D torna ad ospitare altri malati. Ripartono le visite

Il quarto piano ospiterà la cardiologia, con l’Utic (unità di terapia intensiva cardiologica) e l’emodinamica. Nel “ventre” del blocco A3 sta prendendo forma invece la nuova area materno-infantile: al terzo piano verrà realizzato un percorso nascita con il blocco parto e l’ostetricia, “mentre al secondo piano siamo progettando, oltre alla pediatria - è sempre la dg che parla - un reparto di terapia intensiva neonatale”. Il piano terra ospiterà tutti i laboratori, a cominciare da quello analisi: “Stiamo inoltre valutando l’opportunità di collocare la morgue sotto il blocco operatorio”, sottolinea Donetti. Fondamentale sarà tutta la parte dei collegamenti, sia orizzontali che verticali, per dare un ordine a una struttura elefantiaca e labirintica progettata ormai mezzo secolo fa. Sui tempi di consegna dei lavori all’ultimo piano della cittadella della salute per ragioni di scaramanzia dissimulano un certo ottimismo. Ma contano che per il giorno dell’inaugurazione dell’ottavo piano, Belcolle sarà tornato alla normalità dopo la lunga stagione del Covid che ha costretto all’interruzione di gran parte dell’attività ordinaria per dedicarsi alle cure dei contagiati. La pressione sul reparto di malattie infettive e sulle terapie intensive nelle ultime settimane si è ridotta drasticamente. Attualmente i pazienti Covid sono soltanto sei, solo due dei quali in terapia intensiva. Nei momenti più critici della seconda ondata si erano toccate punte di 120 ricoverati. “L’attuale modulo Covid - conclude il direttore generale - ci servirà per ampliare i posti letto di terapia intensiva, che passeranno dai 10 pre-pandemia a 20: la metà in open space e l’altra metà dedicati alle malattie infettive, nella malaugurata ipotesi di altri futuri eventi epidemici”.

Appello per Silvia Casanova. "E' ricoverata a Belcolle in condizioni gravi, serve più assistenza per lei"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.