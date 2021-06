Viterbo Covid, il bollettino del 13 giugno: 3 nuovi casi e 11 guariti

13 giugno 2021 a

Tre nuovi casi e 11 guariti. Nessun decesso. E' quaanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo del 13 giugno. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 1 a Caprarola, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Nepi. Di questi casi 2 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 1 è collegato a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15521. Sono guariti 11 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 3 a Capranica, 2 a Bomarzo, 1 a Bagnoregio, 1 a Barbarano Romano, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Civita Castellana, 1 a Montalto di Castro, 1 a Nepi. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 ricoverate presso la Terapia intensiva Covd di Belcolle, 233 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14829 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 167893 tamponi, 399 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21191.

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su 7.522 tamponi nel Lazio (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 127 nuovi casi positivi (-37), i decessi sono 0 (-8), i ricoverati sono 450 (-31). I guariti 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 84. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili. Oggi nel Lazio 0 decessi per Covid. Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi; la campagna vaccinale sta andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20.000 vaccinazioni Junior. Un ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità’ e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando; ieri 12 giugno nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino. Oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni, il bollettino medico dello Spallanzani ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni, dall’allerta dei coniugi cinesi". Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

