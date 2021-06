Orte, il primo Freccia Rossa alla stazione. L'ex sindaco Giuliani: "Un sogno diventato realtà". Tutti gli orari | Foto | Video

13 giugno 2021 a

Il Freccia Rossa arriva e parte da Orte. Domenica 13 giugno tutto è diventato realtà alle 6.43 quando il convoglio dell'Alta velocità è partito dalla stazione di Orte per la stazione di Milano centrale e per poi proseguire per Torino. Alle 9,50 era a Milano alle 11,03 a Torino. Questa sera il ritorno con partenza alle 19,10 e arrivo a Orte alle 22,20.

Una discreta folla ha atteso l'arrivo del Freccia Rossa tra i quali il deputato Mauro Rotelli (FdI) e il consigliere regionale Enrico Panunzi (Pd). Erano presenti anche rappresentati istituzionali della vicina provincia di Rieti. L'ex sindaco Angelo Giuliani invece ha preso il treno a Termini insieme ad altre persone di Orte per poi scendere alla tazione. "Abbiamo iniziato questa battaglia nel 2016 quando non ci credeva nessuno, oggi nel 2021 è diventata realtà. Ora dobbiamo lavorare a un collegamento migliore tra il casello dell'autostrade e la stazione tra mite un ponte sul Tevere", ha detto una volta sceso dal treno.

“La Tuscia più vicina alle grandi città italiane”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, presente questa mattina alla stazione di Orte per la fermata del primo Frecciarossa, il 9508 delle ore 6,41, proveniente da Roma e diretto a Milano/Torino. “Collegamenti più veloci con Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli significano nuove opportunità di sviluppo per la provincia di Viterbo – prosegue il vice presidente della X commissione -. Un notevole passo in avanti per ridurre l’isolamento del nostro territorio e per far diventare lo snodo di Orte, con l’alta velocità, un fulcro della rete infrastrutturale dell’Italia centrale”. Tutti i giorni si potrà partire dal comune viterbese con il 9508 alle 6,41, direzione Milano/Torino, e tornare con il 9563 da Milano centrale alle 19,10, arrivando a Orte alle 22,20.

