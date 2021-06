Lago Bolsena, zero finanziamenti per l'incubatoio. Pescatori di Marta contro Provincia e Regione: "Siamo abbandonati"

Danilo Piovani 13 giugno 2021 a

A Marta è da tempo attivo l’incubatoio ittico Madonna del Monte, uno dei più grandi d’Europa. Fino a qualche anno fa, Provincia e Regione si facevano carico delle spese. Oggi non è più così e i pescatori, in prima linea da sempre per il buon funzionamento della struttura, sono costretti a far leva sul proprio lavoro e le proprie finanze per non chiudere l’impianto. Questo genere un comprensibile malcontento tra i lavoratori del mare. Da anni sono loro a occuparsi della gestione, ottenendo peraltro risultati importanti, ma lo stop ai contributi degli enti locali si fa sentire, soprattutto in questo periodo nel quale, a causa della pandemia, la crisi ha colpito anche il settore della pesca.

Giuliano Rocchi, pescatore in prima linea in questo progetto, sottolinea l’importanza dell’incubatoio ittico di Marta, “una vera fucina della natura, dove da sempre - spiega - milioni di uova di coregone vengono incubate e portate a maturazione per ripopolare il lago e renderlo più ricco. E’ auspicabile che Provincia e Regione, come in passato, ci sostengano, per far sì che l’incubatoio possa ritornare ai ritmi di una volta, e questo a beneficio di tutta la categoria dei pescatori del lago di Bolsena, e di tutto il settore della pesca, della commercializzazione del prodotto del lago e di tutta la filiera. E’ importante oggi come mai in passato, a causa della crisi che investe il settore”.

“Un incubatoio che funziona - prosegue Rocchi - è un beneficio per tutto il lago e nono solo. Tutto ciò però ha bisogno di investimenti e sostegni, ma noi siamo rimasti da soli a sostenere, a nostre spese, questa importante realtà”. L’impianto funziona grazie a un sistema idraulico che sfrutta la stessa acqua del lago. In passato, prima della pandemia, l’incubatoio è stato spesso meta di visite didattiche da parte delle scolaresche del viterbese, con gli studenti che ammiravano estasiati le 60 campane di vetro dove si trovavano immerse le uova incubate.

Le campane sono disposte in maniera circolare in modo da permettere ai visitatori di osservare più da vicino la crescita delle uova, e anche di avere più spazio per gli addetti ai lavori che operano all’interno.

