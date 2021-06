Tarquinia, scippo davanti al supermercato. Donna derubata da due giovani. Ma nella zona ci sono telecamere

13 giugno 2021 a

Donna scippata davanti alla Conad. Lo scippo è stato ad opera di due giovani. È avvenuto ieri, venerdì 12 giugno, davanti al supermercato all’ora di punta e in pieno centro. Due i giovani, secondo la testimonianza della figlia della vittima, ad essere artefici dello scippo. Uno sarebbe rimasto sull’auto, una Lancia Ypsilon blu e l’altro le si è avvicinato con la scusa di chiedere un’informazione, quindi lo scippo e la fuga per le vie della cittadina.

La figlia della donna derubata chiede a tutti i cittadini, qualora rinvenissero una borsa rosso scura e magari all’interno i documenti, di riconsegnarla. Un grande spavento per la signora e tanta amarezza. Le forze dell’ordine stanno indagando, anche perché sembra che la zona sia dotata di videocamere. Quindi non dovrebbe essere difficile vedere l’accaduto. La signora ha fornito una descrizione sommaria dei due uomini, specie quello che poi l'ha scippata. Ma l'azione è stata fulminea e la donna è rimasta sotto choc. Un aiuto a chi indaga, invece, potrebbe arrivare dei video. In ogni caso si cercano altri testimoni che possono aiutare ad identificare i due uomini.

Insomma la scena potrebbe essere stata ripresa da alcuni occhi elettronici che sono nella zona e i due giovani - ricordiamolo uno ha agito derubando la signora e l'altro ha atteso in auto per la fuga a tutto gas - potrebbero avere le ore contate. Le forze dell'ordine avrebbero già acquisito i filmati registrati da diverse telecamere, sia dell'esercizio commerciale che delle vie limitrofe. Infatti l'auto potrebbe essere stata ripresa durante la fuga o quando i due sono arrivati nei pressi del supermercato.

