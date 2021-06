Viterbo, Caffè Schenardi riapre all'insegna della moda. Ci prova l'imprenditrice Eleonora Bonucci

Daniela Venanzi 13 giugno 2021 a

E’ l’imprenditrice del settore della moda più conosciuta a Viterbo, Eleonora Bonucci. E’ lei che ha deciso di investire sul Gran Caffè Schenardi. Pare che fosse da sempre un suo sogno, quello di realizzare nello storico locale, un ambiente all’avanguardia. Non solo dedicato alla parte alimentare, con caffè e pasticceria, ma come succede per i locali più raffinati e di tendenza delle metropoli, con spazi riservati alla moda e chissà a cosa altro. Sul progetto è ancora tutto top secret, ma presto il locale sarà una parte pulsante della città.

Alessia Mancini, assessore allo Sviluppo economico, sta coadiuvando e muovendosi per facilitare il più possibile l'imprenditrice. “Sì - dice - non vediamo l’ora di giungere alla meta. Per Viterbo è una tappa fondamentale. E farà parte a pieno titolo - conclude l’assessore - del rilancio del centro storico”. D’altra parte, sono in molti a pensare che il Gran Caffè Schenardi meritava di essere restituito agli antichi splendori. Il locale, dall’aspetto imponente e d’altri tempi, è impreziosito da decori e colonne, e fu protagonista di una storia di successo, portato alla ribalta da Vincenzo Schenardi stesso, e le cui specialità furono gradite a Papa Gregorio XVI, Giuseppe Garibaldi, Guglielmo Marconi, Vittorio Emanuele di Savoia conte di Torino, Benito Mussolini e tanti altri ancora.

Insomma, il salotto buono di Viterbo, dove in molti si concedevano, tra quelle eleganti mura, una parentesi di raffinatezza e relax. Successivamente, però, la fortuna è sempre girata nel modo sbagliato e nel tempo è susseguito il decorso di un’altalena di alti e bassi. Tra aperture e chiusure, sono tanti gli imprenditori che hanno provato a condurre il locale. Per un periodo, addirittura, si insediò, fra l’incredulità di molti, un punto Mc Donald’s. Un po’ i costi elevati degli affitti, un po’ alcune gestioni improvvisate, in parte le diverse crisi economiche, e forse anche la mancata vicinanza di una amministrazione comunale che qualche promessa l’ha mancata, nessuno è riuscito ad avere la continuità necessaria per riportare agli antichi splendori il caffè dei viterbesi. Questa volta, però, il lieto fine è già stato scritto. E sarà solo questione di tempo. La notizia dell’investimento di Eleonora Bonucci, che è sicuramente importante, giunge come un regalo inaspettato. E’ il suo legame con Viterbo che le ha dato l’impulso e la voglia di fare questa scommessa. Insomma, finalmente anche per Schenardi in via del Corso, è arrivato il momento di riprendersi quella rivincita a lungo attesa.

