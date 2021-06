Viterbo, scritte sui muri contro la polizia e per la droga libera. Denunciati in due, uno è minorenne | Video

12 giugno 2021 a

Il 6 giugno scorso, in una via cittadina di questo capoluogo, sono state notate dagli agenti della squadra della Questura di Viterbo, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, alcune scritte oltraggiose contro le forze dell’ordine ed inneggianti al consumo di sostanze stupefacenti. L’immediata attività investigativa avviata dalla Digos a seguito del rilievo, ha consentito di individuare, come autori delle iscrizioni, due soggetti, un maggiorenne cittadino italiano ed un minorenne cittadino ucraino, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Sono stati all’Autorità Giudiziaria per i reati di imbrattamento e oltraggio a corpo politico, amministrativo e giudiziario. All’esito degli accertamenti si appurava che i due, unitamente ad altri soggetti, si erano anche resi protagonisti, il giorno successivo alla realizzazione delle scritte, utilizzando una porta secondaria, di un tentativo di accesso in un esercizio commerciale le cui pareti esterne erano state interessate dall’imbrattamento. In quest’ultimo episodio, l’intervento immediato della Squadra Volante consentiva di identificare tre giovani, due dei quali riconosciuti anche come autori delle scritte.



