Viterbo Covid, il bollettino del 12 giugno. Morto uomo di 74 anni, 6 nuovi casi e 15 guariti

Un decesso, 6 nuovi casi e 15 guarigioni nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Viterbo sull'emergenza coronavirus di sabato 12 giugno. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 3 a Montalto di Castro, 2 a Fabrica di Roma, 1 a Vejano. Di questi casi presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 2 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. A perdere la vita un uomo di Tarquinia di 74 anni che era ricoverato nelle strutture Covid dell'ospedale Belcolle. Dunque la situazione dell'emergenza si sta alleggerendo sempre di più. Nella giornata di venerdì 11 giugno la Asl ha già annunciato che dalla prossima settimana inizierà di fatto a smantellare il reparto specializzato Covid. Nel blocco D di Belcolle, quella che in questo anno e mezzo di pandemia è stata conosciuta come la palazzina Covid, riprenderanno i ricoveri anche di altri malati.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15518. Sono guariti 15 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Onano, 4 a Viterbo, 2 a Montefiascone, 1 a Blera, 1 a Nepi, 1 a Piansano, 1 a Tarquinia.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 241 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14818 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 167494 tamponi, 417 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 210180.

