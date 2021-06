Viterbo, morto Quarto Trabacchini. Esponente di spicco del Pci/Pds, parlamentare e consigliere comunale. Aveva 72 anni

12 giugno 2021 a

a

a

E' morto Quarto Trabacchini. L'ex parlamentare, esponente di spicco del Pci/Pds viterbese, si è spento nel pomeriggio di venerdì 11 giugno all'ospedale Belcolle. Aveva 72 anni, È stato segretario della Fgci, segretario della federazione del Pci, consigliere comunale a Viterbo e deputato. Era malato da tempo.

Addio a Patrizia Coppa, reporter che ha raccontato la città

Commosso il ricordo di Giuseppe Parroccini: "La scomparsa di Quarto Trabacchini mi addolora. Lo conobbi a metà degli anni ’70, nel periodo in cui ricopriva l’incarico di responsabile dell’Organizzazione della Federazione del Pci. Allora la presenza del Partito era diffusa e fortemente radicata nel territorio e Quarto, dirigente formatosi nel Pci e animato da grande passione politica, era un punto di riferimento per i compagni delle sezioni, apprezzato e amato per la sua schiettezza e per la sua profonda umanità. Fu lui a propormi, nel ’77, di occuparmi delle Feste de l’Unità. Da quel momento, insieme abbiamo vissuto tante battaglie, come quella per la riconversione della centrale di Montalto di Castro, e partecipato a scelte che hanno segnato la provincia di Viterbo. E insieme abbiamo compiuto il cammino dal Pci al Pds e ai Ds. Ci ha lasciato un uomo che aveva deciso di stare dalla parte dei lavoratori e dei più deboli, di dedicare la propria vita all’impegno per un progetto di rinnovamento della società. Impegno condiviso con la moglie, l’indimenticabile Gemma Piacentini".

Addio a monsignor Divo Zadi vescovo emerito della Diocesi di Civita Castellana

Anche il sindaco Giovanni Arena ha inviato un messaggio di cordoglio: "Ricordo perfettamente gli interventi appassionati di Quarto nell’assise comunale che dimostravano la grande conoscenza del territorio, sempre diretto e con una grande carica umana. Pensando a lui mi vengono in mente tanti ricordi , come quando, nel giorno di Santa Rosa effettuavamo il giro delle sette chiese, arrivati alla trinità, insieme ai facchini cantavamo i canti religiosi, e lui, pur essendo ateo, si commuoveva fino alle lacrime. Le più sentite condoglianze alla moglie Gemma Piacentini. Ciao Quarto, ciao collega sei stato un amico e un grande politico".

Addio all'avvocato Nazzareno Ferrata. I funerali a Gradoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.