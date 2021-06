Tarquinia, l'ufficio turistico a una cooperativa. Via libera all'affidamento provvisorio

Anna Maria Vinci 12 giugno 2021 a

Ufficio turistico, la giunta Giulivi ha deliberato la gestione provvisoria per tre mesi alla cooperativa Serena. La stagione estiva è alle porte e l’appalto, sebbene varato, non è stato completamente espletato, da qui la decisione dell’Amministrazione di assegnarlo in via provvisoria per la somma di 24.000 euro iva inclusa. “Era necessario rendere il servizio da subito attivo e garantire l’apertura dell’ufficio in maniera continuativa - dichiara l’assessore Martina Tosoni -, e lo abbiamo affidato alla cooperativa Serena, per offrire tutti i servizi ai turisti che arrivano in città”.

Insieme a questa decisione sono anche state programmate le direttive della promozione turistica, tra queste è stata sottolineata l’importanza della nuova sede dell’Ufficio turistico: la Sala degli Agostiniani. “L’ufficio è in allestimento – continua Tosoni – e stiamo lavorando insieme a varie ditte per renderlo più moderno e all’avanguardia. Vogliamo portare Tarquinia in alto come merita in termini di offerta turistica, di servizi e accoglienza, offrendo servizi informativi dotati delle migliori tecnologie e in spazi più consoni per ospitare visitatori e turisti. Nell’ufficio turistico vi saranno persone giovani e qualificate che sapranno accogliere i turisti e invogliarle a visitare la nostra città. Per chi non potrà farlo personalmente, il nostro sito internet, a realtà aumentata, permetterà di viaggiarvi all’interno per scegliere cosa visitare di persona, quando si arriverà a Tarquinia”.

In tal senso, tra le azioni messe in campo, per migliorare l’immagine e la promozione della cittadina, c’è un nuovo sito web turistico, dotato delle migliori tecnologie di visita virtuale e di un’interfaccia elegante e maggiormente efficace per il pubblico: una più incisiva campagna di comunicazione degli eventi tramite i social network;l’avvio di forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche. “All’interno dell’ufficio turistico - previsa Martina Tosoni -, sono previsti una piccola sezione dedicata ai libri e alla letteratura di viaggio del territorio e non solo. Uno spazio dedicato al turista con servizio informazione e accoglienza. Al piano superiore vi sarà uno spazio a disposizione dell’assessorato, ma anche delle guide turistiche, per accogliere gruppi più numerosi o per organizzare attività culturali quali piccole esposizioni, conferenze, corsi di formazione per operatori seminari e workshop sul turismo: tutto ciò in definitiva che riguarda lo sviluppo economico e turistico della cittadina”. “Ci auguriamo – conclude – una stagione in cui non solo confermeremo le presenze dello scorso anno, ma anche che le persone vadano via con la voglia di ritornare”.

