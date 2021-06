Viterbo rinnovabili

10 giugno 2021 a

Beatrice Masci

VITERBO

Incontro urgente con le Commissioni ambiente di Camera e Senato e un posto al tavolo dove si sta discutendo il decreto Semplificazione: queste le richieste avanzate nei giorni scorsi dalla coalizione “Articolo 9”, costituitasi in ambito nazionale (e con una forte rappresentanza locale) per sollecitare il rispetto dell’articolo 9 della Costituzione sulla salvaguardia e il rispetto del territorio. Si parla ovviamente di sfruttamento del territorio, di riconversione di ettari ed ettari di aree agricole per ospitare pannelli fotovoltaici e pale eoliche. “Il progresso in questo campo non si può arrestare, ma si può e si deve governare”, afferma Donata Pacces di Assotuscania, presente ieri mattina alla manifestazione in piazza Montecitorio. Una manifestazione contenuta, nei numeri, a causa delle norme anti Covid, ma ricca di spunti e di riflessioni. In piazza sono arrivati, per ascoltare le istanze dei manifestanti, due parlamenti della Commissione ambiente. Le richieste sono state inoltrate a Camera, Senato e Presidente Draghi, ora si attende la risposta. Intanto, in ambito locale, i movimenti che aderiscono ad “Articolo 9” stanno organizzando una manifestazione che si svolgerà a Tuscania, per richiamare l’attenzione sulla situazione della Tuscia del sud, dove, spiega Donata Pacces, “molte richieste di impianti per le rinnovabili solo già arrivate sui tavoli istituzionali, mentre altre sono alla porta. Quello che manca, e quello che chiediamo in ambito locale, è una regolamentazione, delle delibere che ogni Comune dovrebbe al più presto adottare per indicare i luoghi precisi dove poter costruire e quelli invece da salvare. Vanno scelti luoghi già compromessi e non sottratto terreno all’agricoltura e più in generale al paesaggio. A rimetterci sarà prima di tutto il turismo”. La regolamentazione che si chiede a livello locale è la medesima che l’Unione Europea ha chiesto, indicando ai governi locali la fine di questo mese per mettere a punto dei regolamenti. Il problema, spiegano i manifestanti, è che ormai le istituzioni si trovano ad inseguire il business: “Il tempo è davvero poco e occorre mettere dei paletti”.

