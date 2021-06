Viterbo, sicurezza in centro. Uomo girava con un coltello e una spranga, denunciato dalla polizia

10 giugno 2021 a

Girava in centro con una grossa lama e una spranga con intenti evidentemente violenti. L'uomo, un italiano di 29 anni, è stato fermato dalla polizia nella serata di mercoledì 9 giugno ed è stato denunciato a piede libero.

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Viterbo ed attuati anche con il concorso del reparto prevenzione crimine “Lazio”, nella serata di ieri hanno intercettato l'uomo che era in possesso di oggetti atti a offendere. La sua presenza nella zona di Sn Faustino-Sacrario era stata notata da diverse persone che, impaurite, hanno chiesto aiuto alla polizia Dopo una segnalazione alla sala operativa, gli equipaggi della Questura impiegati in città per una programmata attività straordinaria, si sono immediatamente portati nella zona indicata, ove hanno intercettato un soggetto corrispondente a quello indicato che, alla vista dei poliziotti, cercava di nascondersi dietro un’ autovettura parcheggiata. Ricorrendone i presupposti l’uomo veniva bloccato, mentre sotto l’autovettura venivano rinvenuti un coltello con lama di circa 20 centimetri ed una spranga di ferro.

Il soggetto, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà e gli oggetti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione finalizzata a garantire, nell’arco delle 24 ore, un capillare controllo del centro cittadino, con particolare riferimento ai quartieri Sacrario-San Faustino-

