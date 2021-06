Civita Castellana, i professori Patrizia Fantera e Roberto Ridolfi vanno in pensione. Il saluto dei colleghi

10 giugno 2021 a

Dopo una vita trascorsa nelle aule dell’Istituto “Giuseppe Colasanti”, per la professoressa Patrizia Fantera e il professor Roberto Ridolfi, responsabili della sede di via Enrico Berlinguer, è arrivato il momento di lasciare l’insegnamento per approdare alla meritata pensione.

“Punto di riferimento per generazioni di studenti - commentano i colleghi docenti - la professoressa Fantera e il professor Ridolfi hanno dimostrato di possedere spiccate doti professionali e umane che, unite alle conoscenze e alle competenze disciplinari, hanno caratterizzato la storia recente e meno recente del Colasanti e influenzato la vita di tanti allievi e colleghi che si sono avvicendati nel corso degli anni.

Poi i colleghi continuano: "Capaci di ascoltare e leggere in profondità la realtà sociale ed economica del territorio e prodighi di consigli, sono stati sempre vicini a studenti e famiglie nel tentativo di risolvere piccoli e grandi problemi generazionali e della vita quotidiana, così come nel trovare strade più consone a garantire il successo formativo di ciascuno. Il Colasanti, dal prossimo anno dovrà fare a meno di due delle sue colonne portanti. Tuttavia la scuola saprà e dovrà andare avanti come del resto è giusto e naturale che sia. E lo farà con rinnovato impegno nel solco del loro esempio e come forma di ringraziamento per il lungo lavoro svolto con passione e dedizione”.

