Viterbo, estate. Dopo l'addio di Caffeina il Comune punta su Dante e i 750 anni del conclave

Massimiliano Conti 10 giugno 2021 a

a

a

Sarà un’estate viterbese “hag”, ovvero senza Caffeina, quella di questo 2021, ma l’amministrazione Arena e l’assessore alla cultura Marco De Carolis contano lo stesso di risvegliare la città dopo la lunga notte del Covid. Ci sono teatro, spettacoli e tanta musica dal vivo nel menù da 155 mila euro – a tanto ammontano i fondi stanziati in bilancio - che verrà proposto ai viterbesi e ai turisti dal 1° luglio fino all’autunno inoltrato. Tra le novità il ritorno di Pratogiardino, fresco di restyling, tra le location che ospiteranno gli spettacoli: un omaggio anche al Summer Village di rotelliana memoria, nel senso del deputato di FdI Mauro Rotelli, che dell’assessore De Carolis è il principale sponsor. Come noto, il festival Caffeina, dopo l’esilio dello scorso anno all’ombra del castello di Santa Severa, quest’anno emigra a Caprarola abbandonando nuovamente e forse definitivamente i quartieri medievali del capoluogo, gli stessi che nell’ultimo quindicennio aveva riempito di scrittori, giornalisti, attori e cantanti, ma soprattutto di folle inusitate a queste latitudini. Per una manifestazione che se ne va, tante che restano: JazzUp, Tuscia Film Festival, Cantieri e Quartieri dell’arte, Ludika e tutte le altre che hanno fatto la storia dell’estate viterbese, subendo tuttavia negli ultimi anni la presenza piuttosto ingombrante di Caffeina. Ci sarà come sempre il teatro a Ferento, mentre la programmazione dell’Unione targata Atcl si trasferirà en plein air a Pratogiardino, libera dalle restrizioni Covid.

Viterbo, il sindaco spegne le luminarie di Natale

Per finanziare le iniziative in cartellone come sempre c'è un bando. La giunta l’ha deliberato venerdì scorso ed è in via di pubblicazione. “Quest’anno abbiamo previsto dei contributi anche per tutti quei locali, bar e ristoranti che vorranno proporre musica dal vivo”, spiega De Carolis. Pratogiardino sarà, come detto uno dei luoghi di elezione, ma l’amministrazione punta a un cartellone di eventi diffuso, che coinvolga tutta la città, frazioni comprese. Ovviamente a proporre le location saranno le stesse associazioni che risponderanno al bando.

De Carolis: "Puntare su turismo verde e sostenibile”

Tra i momenti clou di questa prima estate viterbese post pandemia ci saranno due iniziative culturali celebrative;: la prima per i 750 anni dal conclave viterbese, il più lungo della storia; la seconda per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Lo stanziamento complessivo per gli eventi è, come detto, di 155 mila euro ma De Carolis spera di aumentare il budget a disposizione con l'avanzo vincolato. In merito all’addio di Caffeina, l’assessore alla cultura non intende commentare, mentre su Santa Rosa è prematuro fare previsioni: “Alcuni personaggi autorevoli hanno già espresso la loro opinione – conclude De Carolis – ma al momento, con le restrizioni Covid attualmente in vigore, non è possibile far svolgere il Trasporto. Ci auguriamo che le norme cambino man mano che aumenterà il numero dei vaccinati e diminuirà quello dei contagiati. Ovviamente tutti ci auguriamo che quella del prossimo 3 settembre sia di nuovo una notte di Gloria. Sarebbe un grande segnale di ripartenza, oltre che di fede”.

Trenino senza fermate. L'idea piace poco ai commercianti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.