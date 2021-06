Aurelia bis, incidente tra due auto e un carro funebre. Donna ferita

09 giugno 2021 a

a

a

Un carro funebre si è scontrato con due auto, la conducente di una delle vetture è rimasta ferita. Incidente questa mattina, mercoledì 9 giugno, sull'Aurelia bis all'altezza di Tarquinia. Per cause che sono ancora da accertare un furgoncino di un'agenzia funebre - con delle salme all'interno - si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una donna del luogo. Nello scontro è stato coinvolto parzialmente un altro veicolo che stava transitando sulla strada, ma il conducente è rimasto illeso.

Incidente in strada Montarone, Federico tornava da uno stage, 10 anni fa aveva perso la sorellina

Ad avere la peggio è stata la donna che era al volante dell'utilitaria Fiat che è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportata all'ospedale di Tarquinia in codice rosso per dinamica. La donna comunque, seppur con diverse contusioni. era cosciente durante le operazioni di soccorso. Come detto sono rimasti illesi gli occupanti degli altri veicoli coinvolti nell'incidente mattutino. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e due ambulanze. I carabinieri si sono occupati di gestire il traffico. Ci sono stati rallentamenti nella prima parte della mattinata.

Sequestrano e rapinano uomo dopo averlo preso a bastonate. Arrestati tre albanesi

Il furgoncino dell'agenzia funebre trasportava delle salme che, secondo quello che si è appreso, erano dirette al forno crematorio del cimitero di San Lazzaro a Viterbo. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato nello scontro e dunque sul posto sono arrivati anche dei carri funebri dell'agenzia per recuperare le bare e continuare il viaggio verso il capoluogo. Ancora da decifrare la dinamica dello scontro. Forse una manovra sbagliata o un attimo di distrazione. Fatto sta che il furgoncino dell'agenzia funebre si è scontrato frontalmente con la Fiat 500. Un impatto piuttosto violento come testimoniano i danni riportati dalle due vetture. Ancora non si conoscono con esattezza le condizioni della donna che è rimasta ferita. Le altre persone sono state medicate sul posto di sanitari che sono intervenuti dopo l'incidente.

Incidente Tobia, esame sul cadavere di Giuseppe Santoni. Migliora la compagna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.