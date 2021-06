Viterbo Covid, focolaio a Gallese. Il sindaco chiude le scuole. Vaccini per tutti i residenti maggiorenni

08 giugno 2021 a

Mentre nella Tuscia, come in buon parte dell’Italia, il virus arretra c’è un comune che si trova a fare i conti con un focolaio inaspettato. Stiamo parlando di Gallese dove negli ultimi tre giorni si sono registrati 29 casi di persone positive al Covid-19. La situazione dunque nel paese è tornata simile quella di qualche settimana fa quando il Lazio ballava tra la zona arancione e la zona rossa. Il Comune e la Asl sono al lavoro per frenare sul nascere l'ondata dei contagi e spegnere prima possibile il focolaio. Nella giornata di domenica 6 giugno è stato organizzato uno screening di massa dalle 14 alle 19 nella scuola elementare per cercare di tracciare immediatamente tutti i positivi. Ieri ci sono stati altri 12 casi positivi ufficializzati nel bollettino della Asl. Se ne attendono altri per i prossimi due giorni.

Domenica il sindaco Danilo Piersanti ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole elementari da ieri 7 giugno al 12. Una misura per limitare al massimo gli spostamenti all'interno del Comune almeno finché non verrà circoscritta l'entità del focolaio in atto. Parallelamente la Asl, insieme all'amministrazione comunale, hanno promosso una campagna vaccinale lampo, con il siero AstraZeneca, per i residenti di Gallese. Ieri e oggi sono stati organizzati due Open Day Astrazeneca per tutti i residenti di più di 18 anni presso i punti di somministrazione di Santa Maria della Grotticella a Viterbo e nella Sala Mice di Civita Castellana presso il centro commerciale Marcantoni che sta a pochi chilometri da Gallese,

"L'amministrazione comunale supporterà l'organizzazione delle due giornate attraverso un servizio di raccolta delle preadesioni", specifica l'amministrazione in un avviso rivolto alla popolazione.

Insomma si stanno tentando tutte le strade per cercare di circoscrivere la massimo il focolaio isolando i positivi. Visto che il territorio non è vasto potrebbe essere un tentativo vincente.

