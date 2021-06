Viterbo, "era nudo quando uscì dal bagno". L'accusa della quarantenne: "L'ho invitato a casa per un caffè e mi ha violentata"

07 giugno 2021 a

Accetta l'invito di una donna per prendere un caffè insieme poi si presenta nudo quando esce dal bagno. Una scelta che è costata all'uomo l'accusa di violenza sessuale. È ripreso nei giorni scorsi il processo a carico di un uomo di Capranica, che avrebbe abusato di una donna quarantenne, originaria dell’Uganda, nell’ottobre del 2016. Fu la donna a raccontare cosa successe tra loro nel corso della propria deposizione a settembre del 2020.

“Ci incontravamo ogni mattina in piazza, alla fermata del pullman, ma non sapevo nulla di lui, neanche il nome. Mi invitò spesso a prendere un caffè a casa sua, fino a quando ricambiai invitandolo a casa mia una domenica, unico giorno libero che avevo a disposizione. Arrivò in anticipo tanto che io ero ancora in pigiama – riferì la donna. Lo feci accomodare e intanto misi la caffettiera sul fuoco e andai in bagno. Quando uscii lo ritrovai nudo e così lo invitai ad andare via. Non era mia intenzione avere rapporti sessuali con lui, ma quando mi opposi al suo approccio mi rispose che non aveva tempo e mi trascinò sul letto. Mi spogliò e mi penetrò, nonostante gli avessi detto che ero indisposta. Non urlai perché la mia abitazione si trova in una zona isolata e non ho gridato per paura che potesse farmi cose peggiori”.

In udienza è stata ascoltata la barista alla quale la presunta vittima avrebbe successivamente raccontato l’accaduto, la quale però ha smentito tutto ciò che dichiarò ai carabinieri quando venne convocata in caserma. Pertanto il presidente del collegio, il giudice Silvia Mattei, ha trasmesso il verbale e gli atti relativi alla testimonianza della teste alla Procura; la donna adesso potrebbe essere accusata di aver rilasciato false dichiarazioni ai magistrati. Il dibattimento riprenderà il 23 novembre con l’ascolto dell’ultimo testimone del pm Chiara Capezzuto.

