Viterbo, erba alta e degrado. Proteste ovunque. Il sindaco: "Ancora pochi giorni e sistemeremo tutto"

07 giugno 2021 a

a

a

Nella foto pubblicata a corredo di questo articolo, inviata in redazione da un lettore, la veduta dall’alto di un’area verde nel quartiere dell’Ellera. L’immagine è emblematica della situazione in cui versa la città, come testimoniano le continue denunce dei cittadini, con tanto di istantanee che vengono pubblicate sui social, e l’intervento del prefetto, Giovanni Bruno, che nei giorni scorsi ha inviato una nota ufficiale all’amministrazione, chiedendo che vengano rimosse al più presto tutte le situazioni di pericolo che derivano da questo stato di cose.

“Nella foto che mando in redazione - dice ironicamente F. M. - si vede il miglioramento del verde pubblico nel quartiere Ellera. Questo è solo un esempio, nel complesso il disastro è totale. La manutenzione - nota ancora il lettore - è una cosa seria, va programmata nei tempi e nei modi giusti. Non può un intervento una tantum, quando la situazione è così compromessa, risolvere il problema. La città dei papi meriterebbe un decoro all’altezza della sua importanza, i cittadini meriterebbero invece più rispetto dalle istituzioni”.

Paese nelle fiabe nell'abbandono: erba alta e niente parcheggi

“Non c’è dubbio che la situazione va migliorata - ammette il sindaco, Giovanni Arena -. In questi giorni, stiamo intervenendo in varie zone della città, sto seguendo i lavori personalmente, e posso garantire che entro la prossima settimana (quella che inizia oggi, ndr) i risultati saranno visibili”.

Sicurezza e degrado, la promessa di Arena: "Più controlli in centro"

Di sicuro, per il primo cittadino si tratta di una situazione assai imbarazzante, anche perché, dopo il disastro dello scorso anno, quando fu facile addossare le responsabilità della mancata manutenzione delle aree verdi al Covid, ovvero all’impossibilità di far intervenire le ditte a corto di personale per la messa in cassa integrazione dei propri dipendenti, quest’anno ci si aspettava che le cose fossero andate in maniera decisamente diversa. Complici in ciò anche gli annunci fatti in sede di votazione del bilancio di previsione. E invece no. Gli appalti non partono per le solite lentezze che caratterizzano la macchina amministrativa di Palazzo dei Priori e in città è un fiorire, oltre che di erbe selvatiche, di lamentele e proteste. Arena getta acqua sul fuoco: “Ripeto, questione di pochi giorni e i risultati saranno ben visibili a tutti”.

Licenziato dalla Lega, Contardo si sfoga: "Cacciato per non candidarmi alle regionali"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.