Viterbo, rifiuti: per la raccolta si spenderanno 600 mila euro in più

Sul piano di raccolta e smaltimento rifiuti si preannuncia un martedì di fuoco in terza commissione (la convocazione è per domani mattina alle 10). All’ordine del giorno figura infatti un emendamento dei gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (tutti tranne Fondazione, che si è messa su posizioni piuttosto critiche), che prevede la riduzione del 20% delle isole di prossimità nelle zone cosiddette rurali, ovvero l’eliminazione di una di esse (in tutto sono infatti 5), con conseguente estensione della differenziata. Il problema è che l’operazione costerebbe al Comune circa 600 mila euro in più all’anno. Come detto, l’emendamento non è stato condiviso da Fondazione, ma in realtà, nonostante gli entusiasmi espressi in un primo momento, anche all’interno delle altre forze politiche, con il passare del tempo, è aumentato lo scetticismo, e non per una questione di merito, quanto invece di costi, dato che si tratterà necessariamente di trovare le risorse necessarie alla copertura del servizio. Seicentomila euro che i consiglieri, per la precisione, sono chiamati ad individuare o tramite un nuovo aumento della Tari o attingendo all’avanzo di amministrazione.

Il punto attorno al quale ruotano i ragionamenti è proprio questo: la possibilità di intervenire con fondi di bilancio, indipendentemente dalla Tari. E ciò perché, rispetto agli anni passati, quando per legge tutti i costi dovevano essere appunto coperti con questa imposta, con il Covid sono state allentate un po’ le maglie dei bilanci degli enti locali, prevedendo la possibilità che i Comuni si facciano carico di una parte degli oneri del servizio con risorse di altra natura. Il tema quindi, ammesso che la maggioranza intenda non rinunciare all’emendamento, sarà proprio quello di decidere su quali spalle caricare il maggior peso: quelle dei cittadini, già provate dalla pandemia, o quelle di Palazzo dei Priori, dove si dovrebbe attingere dall’avanzo andando a sottrarre risorse utili a possibili investimenti? Tra l’altro, l’aver previsto di ridurre solo del 20% le isole di prossimità è già il frutto della mitigazione di una linea più oltranzista, apparsa nelle prime fasi di discussione, che avrebbe voluto abolirle tutte per coprire l’intero territorio comunale con il porta a porta. Un progetto, però, subito accantonato quando si è scoperto che esso avrebbe comportato l’aumento del 350% della tariffa per i residenti nella zona C. Roba giudicata istigatrice di una possibile “sommossa”.

L’alternativa all’emendamento potrebbe essere quella di mantenere le isole ecologiche aggiornandole in versione più tecnologicamente avanzata, prevedendone cioè l’informatizzazione al fine di permettere i conferimenti tramite tessera magnetica, da cui deriverebbe la possibilità di sperimentare la tariffa puntuale (il pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti annualmente). Questa è la posizione avanzata da Fondazione, pronta alle barricate già in commissione domani mattina. Tecnicamente, una volta che la commissione avrà trovato una quadra, la palla passerà in Consiglio e quindi agli uffici, cui spetterà la predisposizione della gara d’appalto europea. Dopodiché, prima di arrivare all’individuazione dell’offerta più idonea, passeranno almeno quattro mesi. Il che significa proroga praticamente scontata dell’attuale appalto ponte in scadenza a fine agosto.

