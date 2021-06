Viterbo, vandali contro il ristorante di Paolo Bianchini. Olio nei tavoli e sul lastricato esterno. "Idioti"

06 giugno 2021 a

a

a

Alcuni vandali prendono di mira il ristorante di Paolo Bianchini a Viterbo. Amara scoperta, nella mattinata di venerdì 4 giugno, per il titolare dell’Osteria “Il vecchio orologio” che è anche presidente nazionale del Mio (Movimento imprese ospitalità). “Qualche idiota - scrive Bianchini su Facebook - ha pensato bene di lanciare sul lastricato e sui tavoli dell’olio. L’olio si pulisce e va via ma lui idiota rimane”, conclude Paolo Bianchini. E' stato costretto a pulire tutto con la segatura per poter accogliere in sicurezza i suoi clienti.

Qualche idiota oggi ha pensato bene di lanciare sul lastricato e sui tavoli dell’olio. L’olio si pulisce e va via ma lui idiota rimane Pubblicato da Paolo Bianchini su Venerdì 4 giugno 2021

Un inciampo in più per il ristoratore che, come tutti i suoi colleghi, è stato messo a dura prova dalle chiusure forzate legate all'emergenza sanitaria Covid-19. Fin dai primi mesi dell'emergenza durante il primo lockdown nel 2020 Paolo Bianchini, che era consigliere comunale di Fratelli d'Italia, si è messo alla guida della categoria lasciando l'incarico politico in Comune con le dimissioni. Da quel momento in poi è diventato un volto noto non solo a Viterbo. Infatti come portavoce del movimento Mio Italia che rappresentava gli operatori della ristorazione, ricezione e accoglienza è stato spesso ospite di trasmissioni e talk televisivi ingaggiando dure battaglie contro le chiusure. E' stato anche protagonista dei confronti con il governo per le riaperture.

Paolo Bianchini capo popolo dei ristoratori. A Viterbo gestisce l'Osteria del Vecchio Orologio

Solo un paio di giorni fa si è scagliato contro il Tax Day. "Dal 1 giugno l’intero comparto dell’ospitalità a tavola ha ricominciato a respirare aria di lavoro e si troverà, da subito, a dover far fronte al Tax day. Il 30 giugno, infatti, cadrà la mannaia di 144 scadenze fiscali. Mai momento fu meno opportuno. Il settore Horeca non merita ulteriori problemi, oltre a quelli creati finora da scelte politico-ideologiche che lo hanno severamente penalizzato. Sta per arrivare una valanga di versamenti, adempimenti, comunicazioni, dichiarazioni e istanze. Quello che serve è un patto fiscale. È del tutto evidente, infatti, l’urgenza di una proroga per alcune di queste scadenze e la cancellazione per altre, in modo che il comparto traino del made in Italy possa avere il tempo di riprendersi economicamente".

La protesta dei ristoranti. Bianchini: "Apro al chiuso poi contesto la multa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.