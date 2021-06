Viterbo, morto dopo caduta con lo scooter. Esame sul corpo di Giuseppe Santoni. Migliora la compagna

B. M. 05 giugno 2021 a

Migliorano - anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi - le condizioni di Caterina Proietti, 55 anni, ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma dopo l’incidente che è costato la vita al suo compagno, il 51enne Giuseppe Santoni. Oggi il medico legale effettuerà una ricognizione cadaverica sul corpo dell’uomo, poi il magistrato deciderà se richiedere ulteriori approfondimenti, cioè l’autopsia, oppure restituire il corpo alla famiglia.

Proseguono intanto le indagini dellaper cercare di capire la dinamica dell’incidente, avvenuto mercoledì sera lungo la provinciale 10 che collega. I due erano a bordo di uno scooter Piaggio 500 condotto dall’uomo quando la due ruote ha sbandato finendo la sua corsa contro il guard rail. Santoni ha sbattuto violentemente contro laed è morto sul colpo, mentre la compagna, dopo essere stata intubata sul posto, è stata trasferita al Gemelli in gravissime condizioni. E’ probabile che non sappia ancora di essere rimasta sola. Ed è anche probabile che sia l’unica persona in grado di poter raccontare come effettivamente è andata. La polizia, infatti, sta cercando di individuare qualche telecamera che potrebbe aver ripreso lo scooter. Tra le ipotesi c’è anche quella che a causare lo sbandamento del mezzo sia stato un animale che attraversava la strada, oppure un’auto il cui conducente non si sia accorto di nulla.

Il giorno dopo l’incidente la polizia stradale è tornata sul posto in cerca di prove, ora si affida alle telecamere. Questo perché nessuno ha assistito al fatto. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito sulla provinciale 10 poco dopo l’incidente. Da quanto si apprende, la coppia era uscita con lo scooter per uno passeggiata prima di cena. Quel tratto di strada su cui l’uomo ha trovato la morte è stata anche in passato scenario di incidenti. Si tratta di un lungo rettilineo su cui spesso viaggiano auto provenienti da Roma oppure dirette nella capitale. Ma quel giorno, al momento dell’impatto, non passava nessuno.

