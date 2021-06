Viterbo, danneggia bar durante una lite dopo aver minacciato tre ragazzi. Denunciato dalla polizia

04 giugno 2021 a

a

a

Viterbo, danneggia un bar durante una lite provocando ingenti danni all'attività già provata dalle chiusure dovute alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria coronavirus. Nei giorni scorsi personale della polizia della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Viterbo ha identificato l’autore dei danneggiamenti avvenuti nella serata del 27 maggio scorso all’esterno di un bar del centro cittadino, a seguito di un acceso diverbio tra due gruppi di avventori.

Foto e video a luci rosse con minori. Condannato impiegato

L’uomo, insieme ad altri due soggetti ancora in fase di identificazione, oltre a minacciare tre ragazzi seduti al tavolo vicino, in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuta al consumo di bevande alcoliche, cominciava a lanciare in aria e a danneggiare alcuni tavolini e sedie dello stesso esercizio commerciale, oltre ai vasi presenti lungo la via; il soggetto, in seguito a tali comportamenti, si allontanava repentinamente dal luogo dei fatti, facendo perdere le proprie tracce.

Spaccio e risse, incubo al Sacrario. Saranno aumentati i controlli. Arena rispolvera l'ordinanza anti bovacco

Personale della squadra mobile, avuta notizia di quanto accaduto, avviava immediatamente specifiche indagini per rintracciare gli autori del danneggiamento. Grazie all’individuazione fotografica e al successivo esame di alcune prove testimoniali, gli investigatori riuscivano a rintracciare uno degli autori, un soggetto di nazionalità pakistana, già noto a questi uffici che veniva quindi denunciato per danneggiamento. Prosegue senza sosta l’attività della squadra mobile della Questura per prevenire e reprimere ogni illegalità.

Ricercato per tentato omicidio, Catturato dalla polizia ferroviaria alla stazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.