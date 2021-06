Civita Castellana, corona di fiori nel monumento ai caduti della campagna d'Africa. Bufera sul 2 giugno

Massimiliano Conti 04 giugno 2021 a

L’amministrazione comunale celebra la festa della Repubblica deponendo una corona sul monumento ai caduti della campagna d'Africa del 1895-1896 e in città è di nuovo polemica. A insorgere sono Anpi, sindacati e minoranza al completo, con una lettera al prefetto Giovanni Bruno in cui chiedono al rappresentante del governo di censurare la deriva revisionista imboccata dalla destra civitonica. Una deriva, che secondo le forze antifasciste, è iniziata oltre un anno fa, nella breve epoca Caprioli, quando il Comune decise di annullare l’iniziativa, rivolta alle scuole, dei viaggi della memoria ad Auschwitz.

“Per la prima volta la nostra città è balzata alle cronache nazionali non per il suo distretto ceramico o per le bellezze naturali, ma per una scelta ideologica e di pessimo gusto”, si legge in una nota. Il bis poche settimane fa, quando “il sindaco e l’intera giunta hanno disertato le celebrazioni del 25 Aprile. Un fatto che ancora una volta ha portato nella nostra città le telecamere del tg regionale, a documentare una mancanza per noi intollerabile”.

Mercoledì il terzo atto, in occasione della festa del 2 Giugno: “Abbiamo assistito con sconcerto a una manifestazione con il sindaco, l’Amministrazione e alla presenza delle forze dell’ordine, che hanno deposto una corona al monumento ai caduti risalenti alla campagna d’Africa del 1895-1896, cioè quando in Italia c’era la monarchia e il Regno d’Italia colonizzava una porzione di Africa Orientale invadendone i territori - scrivono al prefetto Anpi, Cgil, Spi, Filctem, Cisl, Femca, Uil, Uiltec, Pd, Rifondazione, Articolo 1, Italia Viva e M5S - . Fermo restando la memoria e il ricordo delle vittime di tutte le guerre, riteniamo che questo avvenimento storico, non avendo nulla a che fare con le celebrazioni della festa della Repubblica e visti i precedenti, sia stato scelto proprio per caricare la festività di un significato profondamente divisivo. Non siamo di fronte a una svista o a una leggerezza ma a continui, espliciti e demagogici tentativi di distorcere e manomettere la storia”.

