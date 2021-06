Viterbo, morto dopo schianto con lo scooter. Nuovo sopralluogo nella strada di Tobia

B. M. 04 giugno 2021 a

Forse un animale ha attraversato la strada, forse lo scooter ha sbandato dopo essere stato superato da un’auto, forse un malore. Restano valide tutte le ipotesi, al momento, per cercare di spiegare cosa ha causato, domenica sera sulla strada provinciale 10 di Tobia, che collega Viterbo e Vetralla, la morte di Giuseppe Santoni, 51 anni, e il ferimento della compagna Caterina Proietti, 55 anni, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gemelli di Roma.

Ieri mattina, giovedì 3 giugno, gli agenti della polizia stradale di Viterbo hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul tratto in cui è avvenuto l’incidente per cercare di dare una spiegazione a quanto è accaduto: lo scooter Piaggio 500 condotto da Santoni ha sbandato finendo fuori strada. I due occupanti sono stati balzati a terra e il 51enne ha sbattuto contro il guard rail.

Impatto fatale per l’uomo che è morto sul colpo. Gravissima anche la compagna, rianimata sul posto e intubata prima del trasferimento all’ospedale Gemelli di Roma. Per alcune ore è stato anche difficile capire chi fosse la donna, visto che i suoi documenti non si trovavano. I due, con ogni probabilità, erano usciti per una gita con lo scooter prima di cena.

Una passeggiata, preludio dell’estate e della ormai sempre più vicina zona bianca, con il Covid dietro le spalle. Una distrazione, oppure un malore, hanno colorato di rosso sangue una giornata piena di sole. Giuseppe e Caterina erano una coppia dal 2015. Sul suo profilo Facebook, lei si descrive come “una persona felice”. La notizia ha fatto presto il giro della città, dove i due avevano molti amici. La strada scenario dell’incidente mortale è molto trafficata, soprattutto in alcune giornate, visto che in molti la scelgono per raggiungere o tornare da Roma.

Si tratta di un lungo rettilineo con alcune curve. Ma domenica su quella strada i soccorritori hanno trovato solo lo scooter Piaggio 500 a terra e poco distanti i corpi dei due.

