Viterbo, nuovo assessore. L'opposizione: "Alessandrini testimonia il fallimento della maggioranza"

Dopo giorni di polemiche e contrasti che hanno fatto traballare la maggioranza, ieri, giovedì 3 giugno, ha fatto il suo esordio in consiglio comunale il neo assessore al Bilancio Alessandro Alessandrini. Agli auguri della maggioranza sono seguiti i “consigli” delle opposizioni, che non hanno risparmiato bordate al sindaco e alle forze che lo sostengono. La scelta del neo assessore al Bilancio è considerata dall’opposizione come “la dimostrazione del fallimento di questa amministrazione. Non c’era nessuno a Viterbo o in provincia che potesse diventare assessore al Bilancio? Andava preso un professionista di fuori?”. Sono dure le parole delle minoranze, rivolte in aula al sindaco Arena e ai partiti della coalizione. La maggioranza è comunque andata per la sua strada e ieri ha ufficializzato quanto avvenuto nel corso delle ultime settimane: l’allontanamento dell’ormai ex vicesindaco leghista Enrico Contardo, che aveva tante deleghe pesanti, tra cui il termalismo, il bilancio, il verde pubblico e la mobilità urbana. Arena ha formalizzato la sostituzione di Contardo con Alessandrini e la nomina del vice sindaco Claudio Ubertini.

Inoltre, le altre deleghe che aveva Contardo sono state suddivise tra lo stesso Ubertini, che dovrà occuparsi delle tante e irrisolte questioni del termalismo, Ludovica Salcini, che prende il Verde pubblico, e Alessandrini che si occuperà anche delle Società partecipate. “Sono orgoglioso di tale ruolo e porterò avanti le deleghe con impegno e diligenza”, ha spiegato il neo assessore salutato da tutti, ma rispetto al quale i consiglieri di minoranza non sono stati per nulla teneri. Il pentastellato Massimo Erbetti gli ha chiesto di cambiare registro, in quanto chi lo ha preceduto aveva imboccato una strada “che ci avrebbe portato a cadere”. La consigliera del Pd Luisa Ciambella ha detto al neo assessore che il lavoro che dovrà svolgere sarà molto delicato e dovrà cercare di gestire meglio i conti comunali rispetto a chi lo ha preceduto: “Se non si è trovato nessuno in provincia per sostituire Contardo, significa che questa politica locale ha fallito”. La consigliera Ombretta Perlorca, moglie di Contardo, ha ufficializzato l’uscita dalla Lega: ancora non ha un suo gruppo, in quanto quello misto non si può formare con un solo consigliere e comunque rimane nella maggioranza.

Tra i temi affrontati anche quello del centro vaccinale nella palestra di Santa Barbara, annunciato e mai aperto: “ Avevamo ragione noi quando dicevamo che la palestra di Santa Barbara non era idonea come hub vaccinale. Ma lei, sindaco, non ci è stato a sentire e ha fatto perdere tempo alla Asl”, hanno detto Ricci e Barelli rivolgendosi ad Arena.

