Viterbo, sequestrano e rapinano uomo dopo averlo preso a bastonate. Arrestati tre albanesi a Ischia di Castro

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tuscania e della stazione di Farnese, unitamente ai colleghi della Compagnia di Pitigliano (Grossseto) hanno arrestato, in flagranza di reato, tre uomini di nazionalità albanese, A.K. 37enne, N.K. 29enne, e A.L.. 30enne, tutti con precedenti di polizia e residenti in provincia di Firenze e di Pisa, con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, rapina, lesioni personali gravi e minacce.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 giugno, i tre si mettevano in contatto telefonicamente con un cittadino marocchino di 29 anni, domiciliato a Canino, chiedendogli di incontrarsi a Manciano, ove lo stesso si recava in auto accompagnato da suo cugino. Giunti sul posto, i cittadini albanesi iniziavano a discutere animatamente con il cittadino magrebino, malmenandolo violentemente con calci, pugni e verosimilmente armati di bastone. Dopodichè lo costringevano a salire sulla sua autovettura, unitamente al cugino ed uno di loro si metteva alla guida con a lato un altro componente della banda, seguiti da un’autovettura BMW.

Le ricerche diramate dalla Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Pitigliano permettevano ad una pattuglia della Stazione di Farnese di intercettare le due auto in località Ponte San Pietro del Comune di Ischia di Castro e di trarre in arresto i 3 cittadini albanesi, peraltro rimasti coinvolti in un incidente stradale proprio a Ponte San Pietro, a causa della folle velocità sostenuta e delle strade tortuose. Gli aggressori sono stati arrestati e tradotti alla casa circondariale di Frosinone, ad eccezione di uno ricoverato e piantonato in ospedale. Anche la vittima del sequestro e del pestaggio è ricoverata in ospedale per gravi lesioni, non in pericolo di vita.

