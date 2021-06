Viterbo, centro vaccinale a Santa Barbara. Arena: “La palestra resta comunque a disposizione della Asl”

B. M. 02 giugno 2021 a

a

a

Saltato l’hub che avrebbe dovuto essere realizzato nella palestra di Santa Barbara, e che avrebbe certamente ridotto di molto i tempi della vaccinazione di massa grazie agli ampi spazi a disposizione, resta il problema del dover comunque, come del resto indicato dalla Asl, spostare il centro per la somministrazione del vaccino Pfizer fuori dall’ospedale Belcolle. Va ricordato, in questo contesto, che la Asl non aderì, un mese fa, all’invito dell’Esercito, che aveva messo a disposizione i locali, anche questi molto ampi, della Sas. Un no che ora pesa sulle decisioni che dovranno essere prese: bisogna capire, cioè, se proseguire la somministrazione a Belcolle oppure cercare altrove.

Vaccino agli over 35, tutto esaurito per l'Open day



La vicenda della mancata realizzazione del centro vaccinale nella palestra di Santa Barbara ha scatenato le critiche delle opposizioni, alle quali il sindaco risponde sostenendo che si tratta di falsità. Arena dichiara che “Ricci e Barelli continuano a diffondere notizie non vere relativamente alla grande opportunità di realizzare l’hub vaccinale nella palestra di Santa Barbara. A detta del direttore generale della Asl, Daniela Donetti - spiega il sindaco - è senz’altro la migliore soluzione che poteva essere individuata in città, i tecnici della Asl avevano cominciato a lavorarci per presentarla nel migliore dei modi, quindi il gradimento della palestra era assolutamente condiviso dal direttore Donetti e da tutti i tecnici”. “Su questa base - ricostruisce i passaggi della vicenda Arena - mi sono mosso nel più breve tempo possibile attraverso un’ordinanza e non certo per problemi in giunta, anzi, ad essere sinceri erano tutti d’accordo. Solo l’assessore Allegrini aveva qualche perplessità, ma per altri motivi, diversi da quelli evidenziati da Micci e Barelli. Anche le dichiarazioni fatte da Ricci non danno un buon servizio alla verità delle cose, addirittura Ricci dichiara che volevo aprire la palestra e tutti gli interventi da farci sarebbero stati a spese della Asl. Ripeto, la sanità viterbese avrebbe semplicemente pagato i costi per utenze le necessarie al funzionamento dell’hub. A tutto il resto ci avrebbe pensato il Comune”.

Vaccino Johnson&Johnson, in tilt il portale per le prenotazioni



“Comunque - conclude Arena replicando alle opposizioni - sono molto soddisfatto di come sono andate le cose, l’hub vaccinale è pressoché pronto, continuerò a tenerlo a disposizione della Usl, che è ancora interessata. Qualora si dovessero fare scelte organizzative diverse, consegneremo al quartiere un’importante struttura polivalente che la precedente amministrazione non era riuscita a fare. Voglio inoltre ricordare al consigliere Ricci che se a Viterbo c’è un buon andamento della campagna vaccinale è anche per il grande contributo organizzativo e l’aver lavorato gomito a gomito con la sanità viterbese, di cui sono la massima autorità locale”.

Vaccini, salta il progetto dell'hub nella palestra di Santa Barbara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.