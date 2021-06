Montalto di Castro, ex centrale nucleare. Ultimatum del Comune ad Enel per demolirla

Massimiliano Conti 01 giugno 2021 a

Novanta giorni di tempo per demolire le parti mai riconvertite dell’ex centrale nucleare. Il Comune di Montalto di Castro dichiara scaduto il tempo delle promesse e lancia un ultimatum a Enel Produzione spa affinché ripristini lo stato dei luoghi nell’area di Pian dei Gangani. Se entro tre mesi il colosso elettrico non avrà ottemperato, sarà il Comune stesso a provvedere alle demolizioni presentando poi il conto alla società.

L’ultimatum in questione è contenuto in un’ordinanza, la numero 93 del 27 maggio, firmata dal dirigente Andrea Luciani proprio alla vigilia del ritorno alla guida del Comune del sindaco Sergio Caci, che era stato sospeso dalla carica per gli effetti della legge Severino (a seguito di una condanna a tre anni e due mesi per peculato, abuso d’ufficio e falso ideologico), e che con Enel era arrivato più volte ai ferri corti proprio a causa del mancato smantellamento della centrale. L’area da demolire, come detto, riguarda unicamente la parte nucleare mai riconvertita e pertanto tale da rappresentare un manufatto abusivo a partire dal marzo scorso per il venir meno del titolo edilizio.

Il relitto in questione, si legge nell’ordinanza, si estende su una superficie di circa 57.480 metri quadrati, con una estensione territoriale complessiva di 139 mila metri quadrati, un’altezza di prospetto di circa metri e una consistenza visiva pari a circa 970 mila metri cubi e 557 mila interrati. Un vero e proprio mostro edilizio che dagli anni Settanta - periodo in cui iniziò la costruzione della centrale nucleare mai entrata in funzione per gli effetti del disastro di Chernobyl e del successivo referendum - segna e deturpa lo skyline del comune litoraneo, in un’area su cui peraltro gravano diversi vincoli paesaggistici. Un’area che in questi anni è stata lasciata nel più totale degrado, “in parte priva di recinzioni - come si legge nell'ordinanza - con una serie di edifici incolpati in evidente stato di abbandono, il cui interno è interessato da muffe, vegetazione e alcuni materiali abbandonati (legname e plastica)”.

“Tale incuria degli edifici e dell’area - è scritto sempre nell'ordinanza-ultimatum - oltre a poter creare problemi di sicurezza pubblica, può favorire il proliferare di insetti, roditori e altri animali con conseguente rischio della salute pubblica”.

