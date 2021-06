Montalto di Castro, Sergio Caci si è riperso la poltrona da sindaco

Veronica Ruggiero 01 giugno 2021 a

Sergio Caci rientra nelle sue funzioni di sindaco. Si è insediato sabato il primo cittadino dopo 18 mesi di assenza dagli uffici comunali in seguito all’emissione di un decreto prefettizio in applicazione alla legge Severino. Il sindaco era stato infatti condannato in primo grado a tre anni e due mesi per peculato, abuso d’ufficio e falso ideologico e proprio a seguito della condanna era scattata la sospensione. A nulla è valso il ricorso presentato dallo stesso sindaco per il reintegro anticipato delle sue funzioni, così Caci ha dovuto attendere i tempi di legge per tornare all’attività amministrativa.

“Nonostante la mia assenza c’è stata continuità nelle attività - ha dichiarato Sergio Caci -. Luca Benni e l’amministrazione hanno perseguito gli obbiettivi che ci eravamo prefissati. Prima di tornare in ufficio mi sono confrontato con il mio vice per capire come proseguire visto che abbiamo ancora un anno di lavoro davanti a noi”. Nella giornata di sabato il rappresentante di governo ha ricevuto la visita del coordinatore provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte, del coordinatore locale Giovanni Corona e dell’assessore Silvia Nardi. “Ho ricevuto visite e telefonate da parte di tanti rappresentanti della politica - ha continuato Sergio Caci -. Mi ha fatto anche molto piacere leggere i commenti sui social da parte di moltissimi cittadini che hanno dimostrato entusiasmo per il mio rientro”. Non ha poi risparmiato il suo disappunto per la sospensione subita.

“Sto comunque affrontando i miei processi, partiti proprio su denuncia di alcuni miei concittadini, ma mi trovo in totale disaccordo con la legge Severino. Non è possibile interrompere l’attività amministrativa di un comune solo perché un sindaco viene condannato in primo grado, a meno che non si tratti di un reato gravissimo. Nel mio caso, inoltre, la Corte dei Conti ha deciso che non c’è stato danno erariale. Ho però voluto attenermi alle prescrizioni di legge e lasciar passare questi 18 mesi, ma adesso presenterò delle istanze alla Corte Europea affinché intervenga su questa legge frutto di un Parlamento annebbiato dal giustizialismo”. Sul suo futuro politico il sindaco ha poi specificato che “ la mia esperienza come primo cittadino si conclude con questo secondo mandato, ma la politica e il sociale sono stati sempre per me una passione. Ho abbandonato le associazioni per non inquinarle con la politica, ma in futuro cercherò di coltivare ancora queste mie passioni”.

